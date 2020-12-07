شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكل الصحى له ناسه".. أعرف المأكولات الغنية بالفيتامينات لدعم مناعة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الأكل الصحي مهم للجميع، ولكن توجد بعض الأطعمة الغنية مفيدة للانسان، حيث تزوده بالطاقة اللازمة لعيش حياته والنمو بالشكل الطبيعي، فهناك بعض الأطعمة التي تسبب الضرر لجسم الإنسان وتؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، ولكن عندما يتناول الإنسان الطعام الصحي سيحصل على جسم سليم، و في هذا التقرير نوضح أهم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وفقا لموقع webmed، ستساعد في حماية جسمك وتجنب الأكلات التي تسبب ضرر لجسمك.

التوت والكرز:

التوت والكرز تحتوي هذه الفاكهة على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة، كما يحمى الخلايا السليمة من التلف، بالنسبة التوت يساعد في الحفاظ على دماغك أكثر حدة مع تقدمك في السن، بالإضافة إلى ذلك، يوجد عديد من فيتامين سي، والبروتين الذي يحافظ على بشرتك مشدودة وناعمة.



التوت والكرز

فو الصويا:

فول الصويا اللذيذة ملئ بالألياف والدهون الجيدة ومركبات شبيهة بالأستروجين تسمى الايسوفلافون، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في تبريد الهبات الساخنة، إذا كنت مصابًا بسرطان الثدي، فقد ترغب في تجنبه.



ادامامي

الكرنب:

هو عبارة عن الأوراق الخضراء بكميات كبيرة من فيتامين ك ، الذي يعمل مع الكالسيوم وفيتامين د للحفاظ على عظامك قوية وصحية. تحتوي الحصة الواحدة على أكثر من 20٪ من الكميات اليومية الموصي بها من فيتامينات A و C.



كرنب

فاصوليا:

الفاصوليا يوجد بها العديد من البروتين، بدون الدهون، كما أنها غنية بالألياف، التى تساعد خفض ضغط الدم وسكر الدم ومعدل ضربات القلب، كل الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب، القاتل الأول للنساء في الولايات المتحدة.



فاصوليا

جريب فروت:

يساعد الجريب فروت في تقليل احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السكتات الدماغية لدى النساء، كما يحتوي على نسبة أقل من السكر.



جريب فروت

عين الجمل:

هي ثمرة قابلة للأكل تنتمي لإحدى أشجار جنس الجوزيات، ومليئة بالأحماض الدهنية الصحية، وقد تمنع السرطان كجزء من نظام غذائي متوازن، ومن استخدمها بذور الكتان المطحونة وضعها كغطاء للزبادي.



عين الجمل

أفوكادو:

يحتوي الأفوكادو مليئة بالدهون، لكنها الدهون الجيد، ويتميز التخلص من دهون البطن وحماية عينيك وبشرتك حتى أنها قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" وزيادة الكوليسترول "الجيد".