شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح أعراض ارتفاع ضغط الدم.. صداع وخفقان وتورم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعض أعراض ارتفاع ضغط الدم.
وقال النمر، ردا على سؤال هل ارتفاع الضغط من أعراضه ضيقة الصدر؟ الجواب نعم، ومن أعراضه أيضا ما يلي:
– الصداع.
– وضيق التفس.
– وألم الصدر.
– والخفقان.
– وتورم القدمين.
– وسرعة الانفعال …الخ.
وتابع الدكتور خالد النمر، أن ارتفاع الضغط قد يكون بلا أعراض نهائياً.
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