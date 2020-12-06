شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينبغى تطعيم المتعافين من فيروس كورونا باللقاحات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التطعيم الآمن هو أحد طرق الوقاية من فيروس كورونا، لأن اللقاح يعلم الجسم رد الفعل المناعي ضد الفيروس وزيادة عدد الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة الفيروس، ولهذا السبب، يرى العديد من الخبراء أن لقاحات كوورنا قد لا تقدم حقًا فوائد مفيدة للأشخاص المتعافين من كورونا، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

ولا تتضمن الكثير من التجارب السريرية للقاحات التجريبيبة المرشحة لفيروس كورونا في الوقت الحالي أشخاصًا أصيبوا بكورونا، لذلك من الصعب التأكد مما إذا كانت جرعات اللقاح الحالية ستكون آمنة أم مفيدة لهم أم لا.

وتعمل اللقاحات على القضاء على مرض معين وتكتسب المناعة من خلال حماية الجسم وتدريبه على التعرف على نمط العدوى يتم ذلك عادةً باستخدام نسخة غير نشطة أو مشابهة من الفيروس وتدريب جهاز المناعة على التعرف على السلالة وتطوير الدفاعات بهذه الطريقة ، يكون الجسم أكثر استعدادًا للتعامل مع أي هجمات مستقبلية وإنتاج الأجسام المضادة الضرورية.

ويعد تطوير المناعة ضد كورونا أمرًا صعبًا في الوقت الحالي والأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس COVID-19 لديهم أجسام مضادة ومستويات منتظمة من الخلايا التائية والذاكرة B تحميهم من الإصابة المستقبلية بالعدوى.

سبب آخر يجعل الأشخاص المصابين بـ COVID-19 قد لا يحتاجون إلى لقاحات، وإن كان ذلك مؤقتًا ، وهو أن الكثير من الأشخاص قد يتمتعون بمناعة منهجية طويلة الأمد ضد الفيروس.

ويقول بعض الخبراء إن جرعات اللقاح الحالية قد لا تناسب الناجين من كوفيد -19، كما أن التجارب السريرية للقاح لم تضم متطوعين أصيبوا بـكورونا خلال الوباء ، مما يعني أن جميع الذين خضعوا لفوائد اللقاح لم يكن لديهم تاريخ من العدوى في المقام الأول.

ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للتحقق من كيفية عمل اللقاح لدى الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض وكانوا مرضى بفيروس كورونا.