شكرا لقرائتكم خبر عن مرض غامض بالهند.. أبرز أعراضه الصرع والسقوط فجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تايمز أوف أنديا Timesofindia، أن هناك مرضًا غامضًا انتشر بعدد من البلدان الهندية، ما أسفر عن إصابة أكثر من 200 مواطن حتى الوقت الراهن، عقب نقلهم إلى المستشفى بأعراض مختلفة، تسببت في حالة من الذعر داخل الهند.

وكشف خبراء الصحة في مقاطعة ويست جودافارى الهندية، عن أن جميع المصابين يعانون من أعراض تتشابه بحالة الصرع، حيث تفشى هذا المرض الغامض داخل بلدة إلورو الهندية، وتم نقل 238 مصابا حتى الوقت الراهن الى المستشفيات.

وبحسب مصادر رسمية من خبراء الصحة بالهند، فإن غالبية المصابين بهذا المرض الغامض من كبار السن والأطفال، حيث تم فحص عينات دم من المرضى لتشخيص الحالة المرضية والوصول إلى أسباب الإصابة بتلك الأعراض، كما تم إنشاء مركز رعاية طبية للطوارئ في كإجراء احترازي.

وقال وزير الصحة الهندى أنه تم خضوع جميع المرضى إلى فحوصات فيروس كورونا للتأكد من مدى علاقة المرض الجديد بالوباء المنتشر، إلا أن نتائج التحاليل لجميع المرضى جاءت سلبية.

وأوضح أنه تم إنشاء معسكرات طبية خاصة في المدينة التي انتشر به المرض، مضيفًا أن الفرق الصحية ستفحص المنطقة وتتحقق مما إذا كان الأشخاص المتضررون قد استهلكوا طعامًا أو مياهًا ملوثة.

وأشار إلى ان جميع المرضى ظهرت عليهم أعراض مثل السقوط فجأة، والرغوة، والرعشة، مشيرا إلى أن المصابين يتعافون بشكل مفاجئ ويتعرضون مرة أخرى لنفس الأعراض، وتم توجيه مسئولي الصحة بضرورة إجراء مسح للمناطق المتضررة والحفاظ على أدوية الطوارئ متاحة، حتى يتم السيطرة على المرض.