شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى باثولوجى يرد على الشائعات حول لقاح كورونا: لا يسبب العقم للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ضياء الدين كامل استشارى الباثولوجى بلندن، إن بريطانيا تعاقدت على ثلاثة أنواع للقاحات كورونا، وتعمل تلك اللقاحات بشكل مختلف داخل الجسم، مشيرا إلى أن لقاح شركة فايزر هو تكنولوجية جديدة فى عالم اللقاحات .

وتابع كامل، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن بريطانيا كانت تطور علاجا للأورام، ثم اكتشفت لقاح لكورونا، مشيرا إلى أن اللقاح الروسى لعلاج أعراض كورونا رخيص وآمن، والسوشيال ميديا تروج شائعات كثيرة بشأن لقاح فايزر ضد كورونا، مؤكدا أن اللقاحات المعلنة حتى الآن لقاحات آمنة وفعالة ولا صحة لكون لقاح فايزر يسبب العقم للسيدات .

وواصل كامل، أن اللقاح الروسى لعلاج أعراض فيروس كورونا هو علاج فعال ولا يوجد فرق كبير بين اللقاحات المعلنة، وتعدد اللقاحات ضد أعراض كورونا هو فى صالح المواطنين وستجرى السيطرة على كورونا قبل الصيف المقبل .

وتابع كامل، أن لقاح كورونا آمن وليس له أضرار جانبية ومرضى السمنة وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، مضيفا أنه لا يعتقد وجود موجة ثالثة لكورونا بعد اكتشاف اللقاح، والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى يمنع الإصابة بكورونا.