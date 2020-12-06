شركة صينية تطور هاتفاً جديداً بكاميرا قابلة للإزالة

الأحد 6 ديسمبر 2020

تطور شركة "أوبو" الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، تصميما جديدا لهواتف يتم تجهيزها بكاميرات يمكن إزالتها أو تغيير وضعها.



ووفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن موقع "إنغادجيت" الأمريكي المتخصص في متابعة الأخبار التقنية، فإن الهاتف الجديد سيكون أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للإزالة.

ولفت الموقع إلى أن شركة "أوبو" الصينية تجاوزت الأسلوب الذي تتبعه شركات صناعة الهواتف الذكية في الهواتف الموجودة في السوق حاليا بابتكارها الجديد.

وكان البعض يواجه مشكلة في التقاط الصور السيلفي بواسطة الهواتف التقليدية وهي المشكلة التي سعت بعض الشركات لحلها عن طريق كاميرا يمكنها الخروج من الجزء العلوي من الهاتف (الكاميرا المنبثقة) أو إخفائها خلف شاشة العرض.

ولفت الموقع إلى أن الهاتف الجديد يمكن مالكه من التقاط صور سيلفي بطريقة بسيطة عن طريق تقنية الكاميرا الجديدة القابلة للإزالة والتعديل، إضافة إلى إمكانية حصول الهاتف على كاميرا أكثر تطورا عند الحاجة.

وأوضح الموقع أن تقنية الكاميرات الجديدة تسمح بالربط بينها وبين الهاتف بعدة طرق مثل أجزاء الهاتف الخارجية الأخرى، كما أنها تمتلك بطارية خاصة لحماية البطارية الرئيسة للهاتف.