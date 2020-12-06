قمة مستقبل الرعاية الصحية تنطلق في دبي.. 75 متحدثا عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، بمدينة دبي في الإمارات، فعاليات الدورة الأولى من قمة مستقبل الرعاية الصحية تحت شعار "استقطاب مجتمعات الرعاية الصحية".

وافتتح القمة، حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي. وتعقد في نسختها الافتراضية خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 75 متحدثا عالميا.



وتم عقد الجلسة الافتتاحية للقمة "عن بعد" بمقر هيئة الصحة في دبي بحضور كل من الدكتور رمضان البلوشي رئيس اللجنة العلمية لقمة مستقبل الرعاية الصحية والرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية ورئيس إندكس القابضة، والدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اٌماراتية.

وأكد الدكتور رمضان البلوشي خلال كلمته الافتتاحية أهمية الحدث المميز الذي يوفر منصة لأخصائيي الرعاية الصحية لمشاركة التجارب والمعلومات.

من جانبه، أعرب حميد القطامي عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأولى لقمة مستقبل الرعاية الصحية التي تضم مجموعة مميزة من المسؤولين وصناع القرار والمخططين وراسمي السياسات والأطباء والمتخصصين.

وقال: "تأتي أهمية القمة في وقت يتسابق فيه العالم للوصول إلى لقاح ناجز للتخلص من جائحة "كوفيد-19" التي ألمت بجميع البلدان، كما تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الصحية مراجعات شاملة لسياستها وخططها وبرامجها التطويرية وكل أنظمتها وخاصة المرتبط منها بالوقاية وحماية الصحة العامة والعلاج".

فيما قال الدكتور عبدالسلام المدني: "لقد رأينا خلال هذه السنة الاستثنائية التي مرت على العالم أهمية تمكين المجتمعات الصحية وخطوط الدفاع الأولى لما يقدمونه في سبيل الحفاظ على مجتمعاتنا".





وأشار إلى أن الدورة الأولى من قمة مستقبل الرعاية الصحية حظيت بإقبال كبير، حيث سجل أكثر من 1200 طبيب ومختص ومنظم وأكاديمي وطالب لحضور الجلسات العلمية المتخصصة والاستفادة من الأجندة الغنية التي تقدمها القمة بمشاركة أكثر من 75 متحدثا عالميا.

وعقب الافتتاح الرسمي للقمة، بدأت الجلسات العلمية المتخصصة والتي شارك فيها المتحدثون المتخصصون في مجال الرعاية الصحية في العالم حيث تناولت الجلسات مواضيع هامة مثل رعاية المرضى خلال الجائحة وإشراك عائلات المرضى في علاج الحالات الصعبة والكثير غيرها.

وتغطي قمة مستقبل الرعاية الصحية على مدى اليومين القادمين أهم المواضيع الملحة في مجال الرعاية الصحية والتي ستشمل مستقبل الرعاية الصحية والابتكار والتكنولوجيا وتمويل الرعاية الصحية وآخر التطورات في مجال الصيدلة الحيوية والصحة والسياحة الطبية والشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، فيما ستشمل أيام القمة مناقشات وفرص للتعرف ومشاركة الخبرات للحضور.

وتقام الدورة الأولى من قمة مستقبل الرعاية الصحية بتنظيم من إندكس للمؤتمرات والمعارض عضو في إندكس القابضة وهي شركة وطنية رائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الإقليمية والعالمية.