دراسة … لهذا السبب يبطئ عمل القلب في فترة الليل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 9 دقائق

يتساءل العديد من الأشخاص حول سبب بطء عمل القلب ليلا، ولهذا الغرض، أجرى علماء دراسات على الفئران المختبرية، وكشفوا سبب بطء عمل عضلة القلب ليلا.

ووجدت الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة مانشستر، أن العصب المبهم لا يشارك بشكل مباشر في تنظيم معدل ضربات القلب في الليل، بينما تكون العقدة الجيبية مسؤولة عن إبطاء نبض القلب.

ووفقا لنتائج الدراسة التي تم نشرها عبر مجلة ” Heart Rhythm”، وجد العلماء أن العقدة الجيبية تمتلك ساعة بيولوجية تساعد على إبطاء عمل القلب في الليل.

وأكد العلماء أن التغييرات في البروتين الرئيس الذي يتحكم في معدل ضربات القلب في أوقات مختلفة من النهار والليل (HCN4)، يمكن أن يفسر التغيرات في معدل ضربات القلب.

وأشار العلماء إلى أن منع تدفق هذا البروتين يوقف الاختلاف في معدل ضربات القلب بين النهار والليل.

واكتشف العلماء أن منظم عمل بروتين “HCN4″ هو جين الساعة البيولوجية ” BMAL1″، حيث يمكن أن يشكل هذا أساسا للعلاج في المستقبل من عدم انتظام ضربات القلب.