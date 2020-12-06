نتنياهو يشكر ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية عهد جديد من السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساهمته في التوصل للاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، موجها كلامه للرئيس الأمريكي: "لقد ساهمتم في التوصل إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي بشّرت بعهد جديد من السلام الذي يغيّر ملامح الشرق الأوسط بشكل ملموس أمام أعيننا".

وأضاف: "وبدلاً من مهادنة الذين يهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" في طهران، بادرتم إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الخطير مع إيران، وقررتم فرض عقوبات كبيرة على إيران وتصفية أخطر الإرهابيين في العالم، قاسم سليماني".

وتابع: "نودّ في إسرائيل التعبير عن بالغ إمتناننا لكل الأشياء التي أنجزتموها في سبيل القدس وإسرائيل ولإحلال السلام وللبلوغ بالتحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى قمم غير مسبوقة".

ومن جهته، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان:"إن هذه السياسة قد أدت بلا شك إلى ما لا يحدث إلا مرة واحدة في كل جيل بمعنى إبرام سلسلة من معاهدات سلام عنوانها اتفاقيات إبراهيم تجمع إسرائيل بكل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والسودان".

وأضاف فريدمان في إشارة إلى الرئيس الأمريكي ترامب: "أن الرئيس يستحق بالغ التقدير على هذا العمل الجريء والحازم".