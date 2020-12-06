الكشف عن موعد ونوع لقاح كورونا الذي ستتلقاه ملكة بريطانيا

الأحد 6 ديسمبر 2020

ذكرت وسائل إعلام أن الملكة البالغة من العمر 94 عاما ستتلقى لقاح فايزر-بيونتيك في غضون أسابيع بعدما أقرّته الجهات المنظمة في المملكة المتحدة بشكل طارئ. ومن المقرر أن تنطلق حملة التطعيم في البلاد الأسبوع المقبل.



وذكرت صحيفة "ذي ميل أون صنداي" أن الملكة وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاما سيكونا بين الأشخاص الذين يتلقون جرعة اللقاح قبل غيرهما نظرا لكبر سنهما لا من باب المعاملة التفضيلية.

وأفادت الصحيفة أنهما سيعلنان الأمر عندما يتلقيا اللقاح "لتشجيع مزيد من الأشخاص على تلقيه" وسط مخاوف من احتمال تأثير الناشطين المناهضين للقاحات على حماسة السكان حيال التطعيم.

وسيقرر مسؤولو الصحة البريطانيون الفئات التي ستتلقى اللقاح قبل غيرها بناء على معايير تتعلق بالسن والعرضة لخطر الإصابة.