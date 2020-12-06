شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ماتريدين معرفته عن مرحلة سن اليأس للنساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة سن اليأس من إحدى المراحل الهامة للسيدات، حيث لها آثار جسدية ونفسية على المرأة، وتبدأ أعراضها قبل حوالى أربعة أعوام وتستمر تلك الأعراض حتى تصل المرأة إلى تلك المرحلة العمرية التي تصاحبها العديد من الأعراض والاثار النفسية التي تصيب النساء في تلك الفترة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مرحلة سن اليأس للنساء، وذلك وفقا لتقارير نشرها موقع healthline.

ما هي مرحلة سن اليأس؟

هو المرحلة التي تنقطع بها الدورة الشهرية عن المراة لمدة عام كامل، وبذلك تفقد المراة قدرتها على الانجاب ويعد بمثابة بوابة دخولها الى تلك المرحلة العمرية التي تبدأ عادة بعد الخمسين عاما.

ماهى أعراض مرحلة سن اليأس للنساء؟

انقطاع الدورة الشهرية أول الاعراض، والتعرق الليلى وعدم انتظام الدورة قد يكون أيضا مؤشر لدخولك سن اليأس، فضلا عن زيادة الوزن واضطراب النوم وتغير حجم الثدى وتغير الحالة المزاجية للمرأة.

لماذا يحدث سن اليأس للنساء؟

سن اليأس مرحلة عمرية طبيعية لابد أن تمر بها أي سيدة، وعندها تتوقف المبايض عن انتاج البويضات التي تمكنها من الانجاب مرة أخرى، وبالتالي تكون علامة على تقدم العمر و انتهاء مرحلة الشباب .

ما هو سن اليأس المبكر؟

عادة ما يحدث سن اليأس للمرأة عند تجاوزها الخمسين عاما، إلا ان بعض النساء يصيبهن سن اليأس المبكر بعد بلوغهن الأربعين عاما، حيث تنقطع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ، وتتم تلك الحالات بشكل نادر لايتجاوز 5% من بين النساء يعانوا من سن اليأس المبكر.

ماهى مضاعفات مرحلة سن اليأس المبكر؟

قد تعانى النساء فى سن اليأس المبكر من الوفاة المبكرة والاصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية وارتفاع معدلات إصابتهن بالاكتئاب والتوتر.