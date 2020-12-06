شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطالبون بإعطاء الأولوية لمرضى السكرى فى الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون بالمركز الطبي بجامعة فاندربيلت الأمريكية أن الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول والثاني المصابين بفيروس كورونا هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة أو يحتاجون إلى دخول المستشفى بثلاث مرات مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري، لذا دعا الباحثون صانعي السياسات إلى إعطاء أولوية لمرضى السكرى في الحصول على لقاح كورونا، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

وأشارت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة Diabetes Care، مجلة الجمعية الأمريكية للسكري، إلى أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني معرضون لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات أكثر خطورة ويتم نقلهم إلى المستشفى إذا أصيبوا بكورونا، ولا يُعرف سوى القليل عن مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

وفي الولايات المتحدة وحدها، هناك ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص يعانون من مرض السكري من النوع الأول.

وقال جاستن جريجوري، الباحث الرئيسي في الدراسة: أعتقد أن هذه البيانات تدعم إعطاء الأولوية للأفراد المصابين بالنوع الأول من السكري أو الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني للتحصين والحصول على اللقاح جنبًا إلى جنب مع الحالات الطبية الأخرى عالية الخطورة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض شديد من كورونا، مثل أمراض القلب أو الرئة ".

وحدد فريق الباحثين السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 6000 مريض في 137 موقعًا إكلينيكيًا في فاندربيلت هيلث والذين تم تشخيصهم بكورونا خلال الفترة من منتصف مارس حتى الأسبوع الأول من أغسطس ثم قام الفريق بمراجعة السجلات الطبية للمرضى عن كثب واتصلوا بالعديد من الأفراد عبر الهاتف لتحديد عوامل الخطر الإضافية وجمع المزيد من المعلومات حول كيفية تأثير COVID-19 على صحتهم.

وقارنوا التأثير العام لكورونا على ثلاث فئات: الأفراد المصابون بداء السكري من النوع الأول ، والأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين لم يصابوا بالسكري.

وقال جريجوري: "لا يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إلى العيش في خوف ولديهم قلق لا داعي له، لكنهم بحاجة إلى أن يكونوا مجتهدين حقًا في القيام بالأشياء التي يجب علينا جميعًا القيام بها"

وأضاف "يجب علينا جميعًا أن نغسل أيدينا ونبتعد مسافة 6 أقدام أو 2 متر يجب أن نكون واعين بشأن الحد من الوقت الذي نقضيه مع الأشخاص خارج المنزل.".