شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض فيروس كورونا الشائعة ومراحل تطور الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهور فيروس كورونا الجديد، عانى العديد من الأشخاص من أعراض مختلفة واشتكوا من مضاعفات طبية، والتي لم تثبت أنها قاتلة فحسب بل تركت أيضًا تأثيرًا طويل الأمد على صحة الناجين من الفيروس، قد تتراوح الأعراض من شيء غير ضار للغاية مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق إلى علامة شديدة الخطورة مرتبطة بضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق، في هذا التقرير أبرز أعراض كورونا الشائعة والأقل شيوعاً وتطورها يوم بيوم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

اعراض فيروس كورونا الشائعة

فيروس كورونا هو مرض تنفسي، وبمجرد إصابة الشخص به ، قد يستغرق ظهور الأعراض من 2 إلى 14 يومًا، واعتمادًا على صحة جسمك وقدرة جهازك المناعي، قد تختلف الأعراض من شخص لآخر.

في بعض الحالات ، قد يكون الأشخاص بدون أعراض ولكنهم معديون للغاية ومع ذلك ، إليك بعض العلامات المبكرة والأكثر شيوعًا لفيروس كورونا.

- حمى

- سعال جاف

- إعياء وتعب

أعراض كورونا الأقل شيوعاً

يعاني المرضى أيضًا من مشاكل صحية لا تظهر في كل شخص مصاب بالفيروس تتراوح أعراض كورونا من الخفيفة إلى الشديدة، فيما يلي الأعراض التي قد تختلف من شخص لآخر.

- أوجاع والآم بالجسم

- إلتهاب الحلق

- فقدان حاسة التذوق أو الشم

- صداع الرأس

- احتقان الأنف

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

علامات غير عادية لفيروس كوورنا

في حالات أخرى، تحدث المرضى المصابون بكورونا عن علامات أخرى غير عادية وغير معروفة مثل آلام البطن والتهاب العين وضباب الدماغ.

اشتكى المرضى المصابون بكورونا من آلام في البطن قبل ظهور أعراض أخرى سائدة للمرض وتشمل الإسهال والغثيان والإمساك.

وفقا للتقارير التي نشرتها المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، فإن 204 مريضا في الصين ، 48.5 % يعانون من مشاكل في المعدة.

وبالمثل ، زادت حالات عدوى العين لدى العديد من مرضى كورونا بمرور الوقت، تم التعرف على التهاب الملتحمة والذي يصف احمرار وتورم الأنسجة البيضاء في العين، على أنه عرض نادر ولكنه منتشر في مرضى فيروس كورونا.

أدى COVID-19 أيضًا إلى حالة من الارتباك الذهني لدى الأشخاص بينما تم التعرف على التعب والشعور بالتعب من الأعراض الشائعة لدى مرضى COVID-19 ، أبلغ بعض الأفراد أيضًا عن شكاوى من عدم التركيز ، المعروف أيضًا باسم ضباب الدماغ.

تقدم أعراض كورونا يوم بيوم

وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى جبال تشونغنانZhongnan التابع لجامعة ووهان بالصين، تم تحديد نمط مماثل من تطور الأعراض في 140 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وزعم البحث أن حوالي 99٪ من المرضى أصيبوا بارتفاع في درجة الحرارة في البداية، بينما عانى أكثر من نصفهم من التعب والسعال الجاف كما عانى حوالي الثلث من آلام في العضلات وصعوبة في التنفس.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من كورونا عزل أنفسهم والراحة في المنزل دون أي دخول إلى المستشفى ومع ذلك ، بمجرد أن تتفاقم الأعراض وتعاني من صعوبة في التنفس أو الشعور بألم شديد في الصدر أو الدخول في حالة من الارتباك، يجب أن تتصرف بسرعة وأن تطلب الرعاية الطبية ، في أقرب وقت ممكن.