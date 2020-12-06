شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 أدوات شخصية تنقل العدوى والفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الامراض التى تنتقل عن طريق استبدال الادوات من شخص لاخر ومنها الفطريات والهربس والفيروسات المختلفة لذلك ينصح دائما بعدم استخدام الأدوات من شخص لأخر ، وحسب ما ذكره موقعbrightside فإن ابرز هذه الأدوات هى:

1:سماعات الأذن: يمكن أن تتسبب سماعات الأذن الخاصة بأشخاص آخرين في نمو البكتيريا في الأذنين، ويزداد الخطر إذا كنت تستخدمها أثناء التمرين حيث إن الحرارة الإضافية والرطوبة تساهمان في تطورها.

2: قلامة الأظافر: هناك كمية هائلة من البكتيريا والفيروسات والكائنات الدقيقة الفطرية على أصابع الإنسان وأظافره لذلك ، يمكن أن تصبح قلامة الأظافر العادية ناقل للعدوى، وبالتالي ، فإن استخدام مقص أظافر شخص آخر يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الفطرية وفيروس الورم الحليمي البشري (فيروس الورم الحليمي البشري) .

3: مرطب الشفاة: يمكن أن ينتقل فيروس الهربس من شخص إلى آخر عند مشاركة مرهم أو أحمر شفاه ، حتى لو لم تظهر على الناقل أعراض واضحة للمرض.

4:ملقاط الحاجب، تبادل الملقاط من شخص لأخر يسبب انتقال العدوى والفيروسات.

5: الصابون: ينقل الميكروبات غير الضارة وأيضًا الفيروسات الخطيرة، والأسوأ من ذلك كله هو وضع الصابون في طبق مبلل ذلك لأن الرطوبة تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات والفيروسات.