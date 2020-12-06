شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحدد شروط الحصول على جرعات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت هيئة الصحة البريطانية الشروط التي لابد توافرها في المواطنين الراغبين الحصول على لقاح فيروس كورونا الجديد، الذى تطرحه شركة فايزر الامريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، وتمت الموافقة عليه من قبل بريطانيا، التي تستعد لتوزيعه منتصف الشهر الجارى، طبقا لما ورد في صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وأكدت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم والتحصين، أن قائمة الانتظار تشمل المقيمون والموظفون في دور رعاية المسنين، يتبع ذلك المواطنين الذين بلغوا الثمانين من العمر وما فوق والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية.

ومن أهم الشروط التي حددتها الهيئة للحصول على اللقاح بعد انتهاء القائمة الأولى، أن لقاح فايزر سيكون متاحا للمواطنين من هم فوق الـ16 عاما، حيث لن يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما عن اللقاح المنتظر.

كما اشارت هيئة الصحة البريطانية إلى أنه سيتم الاتصال بالمواطنين الأولى بالحصول على اللقاح من خلال الهيئة، وسيكون المواطنين ذات الفئات الضعيفة من الناحية الصحية الأولى للحصول على الجرعات من غيرهم.

وأوضحت الهيئة أن المواطنين المتواجدين بالمناطق الأكثر في مستويات الاغلاق نظرا لانتشار الإصابة بها سيحصلون على اللقاح قبل غيرهم بالمناطق التي تنخفض بها معدلات الإصابة.

ومن المتوقع أن يتم إعطاء اللقاح في العيادات العامة، أو المستشفيات العامة، فضلا عن الاستعداد لإقامة مراكز تطعيم فردية في جميع أنحاء البلاد.