شكرا لقرائتكم خبر عن شركات أمريكية كبرى تستعد للمشاركة في توزيع لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب وصول لقاحات فيروس كورونا الوشيك التي ستحتاج إلى تخزينها في درجات حرارة منخفضة للغاية ، تستعد الشركات الأمريكية لجهود لوجستية ضخمة للمساعدة في توزيعها، ووفقا لتقرير موقع فرانس 24 "france24"، وجهت شركة صناعة السيارات Ford بصناعة مجمدات خاصة بها، بينما قالت شركة سميثفيلد العملاقة لتصنيع اللحوم إنها مستعدة لوضع الغرفة الباردة في مسالخها تحت تصرف عمليات إطلاق اللقاح.



كبرى الشركات الأمركية تشارك فى توزع لقاح كورونا

كانت الشركات المتخصصة في الحاويات العازلة في حالة حرب لأسابيع بعد أن قالت شركتا Pfizer و BioNTech إن اللقاح الذي طورتاه بشكل مشترك يحتاج إلى تخزينه في (-70 درجة مئوية).

وتنتج شركة UPS العملاقة للخدمات اللوجستية الأمريكية بالفعل 1100 رطل (500 كيلوجرام) من الثلج الجاف في الساعة في مستودعاتها، وقد طورت مجمدات محمولة قادرة على تخزين اللقاحات في درجات حرارة تتراوح بين -4 إلى -112 فهرنهايت، لكن الشركات غير المرتبطة مباشرة بتصنيع اللقاحات أو تخزينها أو نقلها تتقدم أيضًا.

وقال المدير الإداري لشركة سميثفيلد العملاقة للحوم : "لقد قمنا بتقييم قدرات وسعة المجمدات شديدة الانخفاض، ونحن مستعدون وراغبون في مساعدة الوكالات الصحية إذا أصبحت سعة التخزين محدودة".

من جانبها ، طلبت شركة فورد عشرات من المجمدات شديدة البرودة تحسباً لوصول اللقاحات ، لتقدمها للموظفين الذين يريدونها عندما تكون متاحة.

وعندما بدأ الفيروس بالانتشار في الربيع في الولايات المتحدة ، اضطرت الشركة إلى إغلاق مصانعها مؤقتًا، ومنذ ذلك الحين استأنفت المجموعة أنشطتها ولكن مع اتخاذ احتياطات صحية صارمة.

ولم تذهب "جنرال موتورز" إلى حد شراء المجمدات، لكنها قالت إنها على اتصال بوكالات الحكومة الأمريكية ومسؤولي الصحة "للتنسيق حسب الحاجة عندما تكون خطط التوزيع متاحة".

وفي الوقت نفسه ، أعلنت شركة تصنيع الثلاجات الأمريكية So-Low عن "زيادة هائلة" في طلبات المجمدات التي يمكنها الحفاظ على درجات حرارة منخفضة تصل إلى -120 فهرنهايت.

وقال مدير المبيعات داني هينسلر لوكالة فرانس برس إن الشركة ، التي تزود مراكز الصناعة والبحث ، تغرق في الطلبات ابتداء من أواخر سبتمبر، كما شهدت أيضًا قفزة في الطلب على المجمدات التي تصل إلى -22 فهرنهايت، وهي مناسبة لتخزين اللقاح الذي تصنعه شركة مودرنا.