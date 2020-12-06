هل تتسبب اللحوم الحمراء في انسداد الأوعية الدموية؟

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الأحد 6 ديسمبر 2020
أكدت دراسة تظهر أن بكتيريا الأمعاء الماصة لمادة الكارنتين الموجودة في اللحوم الحمراء تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والتي تتسبب بدورها بتبعات صحية خطيرة.
ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر ميديسن» الأمريكية، أكد «ستانلي هازن» من مركز «كليويلاند» الصحي في الولايات المتحدة الذي أجرى الدراسة، أن مادة الكارنتين تتحول إلى مادة كيميائية في الكبد، أطلق عليها اسم «TMAO»، موضحاً أن هذه المادة تتسبب في انسداد الأوعية الدموية في جسم الإنسان، عند اختلاطها بالدم.
وتبين الدراسة، التي أجريت على مجموعة من النباتيين ومتناولي اللحوم، أن مادة «TMAO»، تقل نسبتها في دم النباتيين، في حين تزيد في دم اللحوميين بسبب كثرة مادة الكارنتين في أمعائهم، وهو ما يجعلهم عرضة للوفيات بأمراض القلب بنسبة 13%، أكثر من نظرائهم النباتيين.
ونصح هازن بتناول اللبن المبستر الذي يقضي على البكتيريا الماصة لمادة الكارنتين في الأمعاء.
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