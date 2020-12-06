هزمه أصدقائه في «بلاي ستيشن» فقتل رضيعه بضربة واحدة

الأحد 6 ديسمبر 2020

لم يجد أب شاب وسيلة لتنفيس غضبه بعد أن خسر أمام أصدقائه في لعبة «بلاي ستيشن»، إلا أن يضرب رأس طفله الرضيع (7 أسابيع) بالـ«جيوستك»، ما أدخل الطفل في غيبوبة.



وقال الأب جوزيف ويليام "23 عاماً" إنه يعاني مشكلة في إدارة غضبه بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس السبت، أن الأب نقل الرضيع على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة بعد 72 ساعة.

واعتقدت الأم دكمانتون أن صراخ الطفل أثناء تواجدها بالمطبخ بسبب التطعيمات التي تلقاها صباح ذلك اليوم، ومع توقفه عن البكاء فجأة، أسرع الوالدان بنقله لقسم الطوارئ، ليكتشف الأطباء أنه تلقى ضربة قوية على رأسه أدت إلى نزيف داخلي تسبب بوفاته.