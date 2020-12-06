قواعد "مشددة" لمنع تفشي إنفلونزا الطيور في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر كبار المسؤولين البيطريين في بريطانيا أمرا بعدم إخراج الدواجن وطيور أخرى من المزارع، بموجب قواعد مشددة.
وتهدف هذه القواعد إلى الحد من انتشار إنفلونزا الطيور في أعقاب سلسلة من تفشي المرض، طبقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد.
وأصدر كبار المسؤولين البيطريين تلك الأوامر بالنسبة لإنجلترا واسكتلندا وويلز في أعقاب المرض "شديد العدوى".
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطلب من جميع القائمين على رعاية الطيور بموجب القانون، عدم إخراجها من المزارع، كإجراء احترازي ضد إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى إجراءات الأمن الحيوي.
يأتي ذلك بعد تأكيد تفش لإنفلونزا الطيور بين ديوك كان يتم تربيتها بالقرب من لين بمنطقة "كينج" وفي منطقة "نورفولك"، مما يرفع عدد حالات الإصابة بين الطيور في إنجلترا إلى تسعة.
وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنه سيتم إعدام جميع الطيور في المواقع المصابة للحد من انتشار المرض.
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