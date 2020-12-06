خسارة الوزن بافضل طريقة بحسب تاريخ الميلاد

يشكل خسارة الوزن الهدف الذي تريد تحقيقه الكثير من النساء. ويبحثن عن ذلك لأسباب صحية وأخرى تتعلق بجمال المظهر. ولهذا يتبعن الحميات التي تساعد على خسارة الكيلوغرامات الزائدة. لكن للحصول على أفضل نتيحة، من المهم اختيار الحمية المناسبة. ويتم تحديدها عادة بالاستعانة بخبيرات التغذية. لكن يمكن خسارة الوزن أيضاً بالاستناد إلى حساب تاريخ الميلاد.



كيفية حساب تاريخ الميلاد من أجل خسارة الوزن

يمكن الاستعانة بعلم الأرقام لاكتشاف طريقة خسارة الوزن المناسبة والأخطاء التي يجب تجنبها. ولذلك يمكن مثلاً حساب تاريخ الميلاد.



إذا كان تاريخ الميلاد هو 15 تموز/يوليو (شهر 7) 1971 مثلاً، يمكن حسابه بهذه الطريقة: 1+ 5 + 7 + 1+ 9 + 7 + 1= 31 < 3+ 1 = 4.

وفي هذه الحالة يتم الحصول على الرقم 4 ويمكن الحصول على أرقام أخرى بحسب اليوم والشهر والسنة.

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كيفية خسارة الوزن بحسب أرقام تاريخ الميلاد

بعد حساب تاريخ الميلاد لتحديد طريقة خسارة الوزن المناسبة يمكن الحصول على نتيجة من 1 إلى 9. ومن خلالها يتم تحديد النظام الغذائي الصحي المناسب لكل شخص.



طريقة خسارة الوزن بحسب نتيجة حساب تاريخ الميلاد

الرقم 1

من أجل خسارة الوزن يجب تجنب تناول الطعام كنوع من التعويض العاطفي في حالات الغضب أو الحزن. ومن الضروري الاستعانة باختصاصي تغذية لتحديد الخطوات التي يجب اتباعها مع التركيز على تناول الخضار والأعشاب.

الرقم 2



في هذه الحالة ينصح باستبدال الحلويات ببدائل طبيعية صحية مثل الخضار والفواكه. ومن المهم اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كل الأصناف غير الضارة وعلى كل المكونات الغذائية الضرورية للجسم.

الرقم 3

يجب الانتباه إلى العادات الغذائية الخاطئة والاعتقادات غير الصحيحة. ومنها مثلاً تناول الكثير من الماء لحرق الدهون. فهذا يساعد على تخليص الجسم من السموم لكنه لا يذوّب الدهون. فلهذه الغاية يجب الامتناع عن تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات وعدم اتباع أنواع رجيم فوضوية وعشوائية.

الرقم 4

يمكن خسارة الوزن بالتقليل من تناول السكّر والحلويات والتخلي عن الخبز وحبوب الفطور وخصوصاً خلال وجبة الفطور. كذلك ينصح بعدم تناول الطعام مساء قبل ساعات قليلة من النوم.

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الرقم 5

يجب تغيير نمط الحياة والتخلي عن بعض العادات السيئة مثل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو أمام شاشة الكومبيوتر. ومن المهم جداً الامتناع عن تناول الأطعمة الجاهزة وتحضير الطعام الصحي في المنزل.

الرقم 6

لا يمكن خسارة الوزن في حال الحصول على الرقم 6 بعد حساب تاريخ الميلاد من دون التخلي عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية المحلاة. وفي المقابل ينصح بالإكثار من شرب الماء وتناول العصائر الطبيعية الطازجة بكميات معتدلة.

الرقم 7

من الخطأ الامتناع عن تناول الطعام لفترات طويلة. فإلغاء إحدى الوجبات الثلاثة الأساسية قد يسبب النقص في بعض المغذيات. ولهذا يجب اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، ومن المسموح المخالفة وتناول الأطعمة الجاهزة مرة شهرياً لا أكثر.

الرقم 8

يجب التمتع بإرادة صلبة من أجل عدم الاستجابة للرغبة في تناول المأكولات الحلوة خلال النهار. كذلك يجب التخلي عن عادة تناول تلك الأطعمة عند الشعور بالجوع قبل مواعيد الوجبات مباشرة. ويكفي بعد ذلك ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.



الرقم 9

لا يجب الحرص على خسارة الوزن فقط، بل السعي إلى الحفاظ على وزن صحي بشكل دائم أيضاً. ولهذا يجب الامتناع عن تناول المنتجات الصناعية التي يشاع أنها قليلة الدسم مثل الأجبان والألبان واستبدالها بالخضار والبيض والنشويات. وفي هذه الحالة يمكن خسارة الوزن بطريقة صحيحة ولمدة طويلة.



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