شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون علاجا لمرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن جامعة Case Western Reserve الأمريكية، عن تطوير عدد من الباحثين لعقار جديد لمرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بعشرات السنين، ما يعد نقلة مهمة فى تاريخ هذا المرض الذى يعانى منه 850 ألف شخص ببريطانيا، ويصيب واحدا بين كل 6 أشخاص فوق سن الثمانين، طبقا لموقع The sun.

وأكد الباحثون بالجامعة الأمريكية قدرة العقار الجديد فى علاج ألزهايمر قبل سنوات من ظهور أعراض الإصابة، حيث يستهدف العلاج المبتكر فى مقاومة العلامات الأولى للمرض المدمر، والتى تتمثل فى المواد الكيميائية التى تقتل الخلايا العصبية عن طريق تأجيج التهاب الدماغ.

ويسهم العقار الجديد فى الحفاظ على مهارات الذاكرة لدى المرضى وقدرتهم على التفكير، حيث قالت الباحثة شين كى، من جامعة Case Western Reserve ، إن العقار الجديد يسهم فى الكشف عن مسار جديد للمرض قبل حدوث الأعراض بسنوات عديدة، خاصة بعد أن كشفت بعض الأدلة أن مرض ألزهايمر يتطور فى وقت مبكر قد يصل الى عقود من الزمن.

وأشارت الدراسة إلى أن اكتشاف المرض مبكرا يسهم فى حسم المعركة لصالح المرضى ضد آثار ألزهايمر المدمرة، حيث يستهدف العقار مقاومة تطورات المرض قبل أن تصل مضاعفاته لتصل إلى درجة التسبب في مشاكل معرفية.

جدير بالذكر أن الإصابة بألزهايمر قد تكون نتيجة البروتينات المارقة التى تتسبب فى موت الخلايا العصبية فى الدماغ، ما يؤدى إلى الارتباك وفقدان الذاكرة المدمر.