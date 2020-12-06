شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض السمنة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة عند الأطفال من الحالات الطبية الخطيرة التى تؤثر على صحتهم وحياتهم، وذلك لأن الوزن الزائد غالبًا ما يجعل الأطفال فى طريقهم إلى مشاكل صحية كانت تعتبر فى السابق مشكلات للبالغين ومنها مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، ويمكن أن تؤدى السمنة فى مرحلة الطفولة أيضًا إلى الاكتئاب الشديد، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن السمنة عند الاطفال وفقا لما ذكره موقع mayoclinic.

س:ما أعراض السمنة عند الاطفال؟

ج: ليس كل الأطفال الذين يعانون من أرطال زائدة يعانون من زيادة الوزن، بعض الأطفال لديهم إطارات جسم أكبر من المتوسط، وعادة ما يحمل الأطفال كميات مختلفة من دهون الجسم في مراحل النمو المختلفة.

لذلك قد لا تعرف كيف يبدو طفلك إذا كان الوزن يمثل مشكلة صحية، فمؤشر كتلة الجسم (BMI)، الذي يوفر إرشادات للوزن بالنسبة للطول، وهو المقياس المقبول لزيادة الوزن والسمنة، ويمكن لطبيب طفلك استخدام مخططات النمو، ومؤشر كتلة الجسم، وإذا لزم الأمر، اختبارات أخرى لمساعدتك على معرفة ما إذا كان وزن طفلك يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

س: ما أسباب الإصابة بالسمنة عند الأطفال؟

1: يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية بانتظام، مثل الأطعمة السريعة والسلع المخبوزة والوجبات الخفيفة إلى زيادة وزن طفلك، ويمكن أن تتسبب الحلويات أيضًا في زيادة الوزن، وتشير المزيد من الأدلة إلى المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية، كمسببات للسمنة لدى بعض الأشخاص.

2: عدم ممارسة الرياضة، من المرجح أن يزداد وزن الأطفال الذين لا يمارسون الرياضة كثيرًا لأنهم لا يحرقون الكثير من السعرات الحرارية، كما أن قضاء الكثير من الوقت في الأنشطة الخاملة، مثل مشاهدة التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو، يساهم أيضًا في حدوث المشكلة، غالبًا ما تعرض البرامج التلفزيونية أيضًا إعلانات للأطعمة غير الصحية.

3: عوامل الأسرة إذا كان طفلك ينحدر من عائلة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فمن المحتمل أن يزداد وزنه هذا صحيح بشكل خاص في بيئة تتوفر فيها الأطعمة عالية السعرات الحرارية دائمًا ولا يتم تشجيع النشاط البدنى.

4:عوامل نفسية، يمكن أن تزيد الضغوط الشخصية والأسرية من خطر إصابة الطفل بالسمنة، بعض الأطفال يفرطون في تناول الطعام للتعامل مع المشاكل أو التعامل مع المشاعر، مثل التوتر، أو لمحاربة الملل قد يكون لآبائهم ميول مماثلة.

5: يمكن لبعض الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

س: ما مضاعفات مرض السمنة عند الأطفال؟

1: إصابة الطفل بمرض السكر من النوع الثانى.

2: ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

3: ألم المفاصل.

4: مشاكل في التنفس، ويعتبر الربو أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.

5: مرض الكبد الدهني .

6: قد يتعرض الأطفال المصابون بالسمنة للمضايقة أو التنمر من أقرانهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالنفس وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

س: كيف تحمى طفلك من خطر الإصابة بمرض السمنة؟

1: اجعل الأكل الصحي والنشاط البدني المنتظم شأنًا عائليًا، سيستفيد الجميع ولن يشعر أحد بأنه منفرد.

2: شجع طفلك على تناول الوجبات الخفيفة الخالية من الدهون.

3: الاهتمام بممارسة الرياضة يوميا.

4: تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم.