شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن أعراض بالجهاز الهضمي قد تكون مؤشراً لمرض خطير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، عن أعراض خطيرة لابد من عدم تجاهلها لكونها قد تكون نذير للإصابة بأمراض خطيرة إذا لم يتم معالجتها في البداية.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إن هناك بعض الأعراض قد تكون مؤشراً للإصابة بمرض سرطان مثل صعوبة البلع.

وأوضح أن المقصود بصعوبة البلع هو أن يشعر الشخص عقب الأكل أو الشرب، ببقاء الطعام في منطقة الصدر، قبل النزول إلى البطن.

وأضاف أن من بين هذه الأعراض هو الشعور بألم مع البلع ونزول الوزن الغير المقصود، ووجود دم في البراز.

ونصح أنه في حال الشعور بهذه الأعراض فلابد من زيارة الطبيب في أقرب وقت، وعمل منظار وأشعة لمعرفة السبب.