كورونا حول العالم.. بريطانيا تتأهب لطرح لقاح فايزر وتراجع وفيات فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفشى فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة بصفة يومية.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و856 ألفا و189 إصابة، الأحد.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و534 ألفا و553 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 46 مليونا و241 ألفا و665 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





بريطانيا تستعد لطرح لقاح فايزر

قالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيونتيك لكوفيد-19 هذا الأسبوع مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.





ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

وقالت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

ويستلزم لقاح فايزر/بيونتيك متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم 5 أيام فقط في المبرد العادي.

لهذا السبب، قالت وزارة الصحة إن اللقاح سيُعطى أولا في 50 مستشفى, وأكدت أن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.





تراجع وفيات فرنسا

قالت السلطات الصحية في فرنسا إنها سجلت انخفاضا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا بالمستشفيات، مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي استقبلتها المستشفيات تراجع أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة، السبت، 12923 في حين وصل عدد الوفيات بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 216.

ويبلغ العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا في فرنسا حاليا 54981.





18 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر /كانون الأول ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق .

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين لا تظهر عليها أعراض مقابل 12 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





ارتفاع وفيات المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.



