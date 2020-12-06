شكرا لقرائتكم خبر عن طرق هتساعدك للسيطرة على الحمى فى المنزل أهمها الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى من المشكلات الصحية المزعجة خصوصا هذه الفترة فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا واعتبارها أحد أعراض الإصابة به، وتعتبر عمومًا درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية، سببها الأكثر شيوعًا العدوى، وهى استجابة فعالة لمحاربة الفيروسات مثل الإنفلونزا، وغالبًا ما يرتبط بأعراض مثل القشعريرة وآلام العضلات والضعف، وتزول معظم الحمى من تلقاء نفسها فى غضون أيام قليلة ولا تعتبر خطيرة، لكن علاج الحمى بالعلاجات المنزلية، وأحيانًا الأدوية، يمكن أن يجعلك تشعر براحة أكبر، وفقا لتقرير لموقع insider.

وتستمر الحمى بين يوم وسبعة أيام ومعظم أنواع الحمى خاصة تلك التى تسببها الفيروسات عادة ما تكون محدودة ذاتيًا، ما يعني أنها ستشفى من تلقاء نفسها، وعلى الرغم من حقيقة أنها ليست خطيرة في العادة، إلا أن الحمى يمكن أن تكون غير مريحة، خاصة إذا تجاوزت 38.3 درجة مئوية، يجب معالجة الحمى المرتفعة بشكل خاص والتي قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

طرق علاج الحمى في المنزل

شرب الكثير من السوائل: يمكن أن تسبب الحمى الجفاف، لذا فإن الحصول على الكثير من السوائل خاصة الماء مهم للراحة والعلاج، ووجدت بعض الأبحاث أن المشروبات الساخنة توفر راحة أكبر من أعراض مثل القشعريرة وسيلان الأنف مقارنة بالمشروبات الباردة.

كمادات التبريد: باستخدام أكياس الثلج أو منشفة باردة على الجبهة أو الرسغين تجنب الاستحمام بماء بارد، لأن ذلك قد يسبب لك الارتعاش، ما يرفع درجة حرارتك أكثر يمكن أن تحسن هذه الخطوات الراحة، على الرغم من أنها لن تعالج السبب الجذري للحمى.

الحصول على قسط من الراحة: البقاء في السرير قدر الإمكان، والنوم كلما شعرت بالنعاس، يسمح لجسمك بمكافحة العدوى الأساسية ارتد ملابسًا وبطانيات خفيفة، حتى لو كنت تشعر بالبرودة.

متى تتناول دواء للحمى؟

تختلط الأبحاث حول ما إذا كان من الأفضل علاج الحمى أو السماح لها بأداء مسارها يمكن أن تكون الحمى وقائية أثناء العدوى، لكن إذا كان هناك شعور بعدم الراحة، يمكنك تقليل الأعراض باستخدام خافضات الحرارة - الأدوية التى تثبط الحمى.

تقترح Mayo Clinic علاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين عندما تصل الحمى إلى 38.8 درجة مئوية للأطفال دون سن ستة أشهر المصابين بالحمى يجب على أي شخص أكبر من عامين استخدام الأدوية إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 38.8 درجة مئوية وكانوا يعانون من عدم الراحة.