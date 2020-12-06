شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تمارين مهمة للجنس الناعم للقضاء على تجاعيد الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار الفيروس التاجى كورونا تعانى العديد من السيدات من مشاكل البشرة وزيادة التجاعيد، وقد يعتقد الخبراء أن ذلك نتيجة الجلوس المستمر أمام شاشات التليفزيون والموبايل وارتداء أقنعة الوجه، لذلك ابتكرت الخبيرة البريطانية الرائدة فى يوجا الوجه دانييل كولينز، 38 عامًا، روتينًا بسيطًا من خمس خطوات تدعى أنه لن يعزز بشرتك فحسب، بل سيقلل أيضًا من مستويات الكورتيزول والأدرينالين فى جسمك.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية تستغرق التدريبات دقائق حتى تكتمل وتصر دانييل على أنك ستلاحظ فرقًا فى غضون 10 أيام فقط، مع ظهور خطوط التجهم أقل حدة، وتقليل الانتفاخ حول العينين.

وقالت دانييل إن المشاعر السلبية، مثل الحزن والقلق أو الغضب، تظهر على وجوهنا، ومن الصعب إخفاء المشاعر السلبية التى تحدث بالداخل، وإلى جانب الأسباب الجسدية التى تجعل الإجهاد يؤدى إلى زيادة عمر الوجه، يمكن أن تظهر الأفكار والعواطف المتعلقة بالتوتر بعدة طرق أيضًا.

تمنح هذه التمارين الأشخاص أشياءً بسيطة يمكن تحقيقها ويمكنهم القيام بها لخفض مستويات التوتر والقلق، وهذا يعنى أنه سيكون لديك كمية أقل من الكورتيزول والأدرينالين فى جسمك، وهذا سيجعل نظام المناعة لديك أقوى.

التمرين الأول

1: ضع إصبعك السبابة والوسطى والإبهام فى كلتا يديك واضغط برفق على طول خط الفك، باتجاه أذنيك، واضغط عليه وافرغه، افعل هذا لمدة 30 ثانية، فقط تحرك لأعلى.

2: بعد ذلك، خذ إبهامك وضعهما بجانب بعضهما البعض على الذقن عند خط الفك، واضربهما على طول الفك بعيدًا عن بعضهم البعض، وارفعهما عندما تصل إلى الأذنين وابدأ من جديد، افعل هذا لمدة 30 ثانية.

التمرين الثانى

1: اجعلى أصابع السبابة على شكل خطاف صغير ثم باستخدام مفاصل أصابعك، مرر لأعلى على طول العضلة الناقلة بين حاجبيك.

2: ابدئى بالغمس البسيط فى الجزء العلوي من الأنف وعلى طول الطريق حتى خط الشعر في الجزء العلوي من الجبهة.

3: استمرى في القيام بحركة التدليك هذه لمدة دقيقة واحدة فقط في اتجاه تصاعدي.





التمرين الثالث

يقلل هذا التمرين من الانتفاخ والهالات السوداء الناتجة عن الإجهاد وقلة النوم والنظام الغذائي غير الصحي ويحفز نقاط العلاج بالأبر المهدئة حول العينين، ويقلل الانتفاخ على الفور لكن يمكن رؤية النتائج على المدى الطويل فى غضون 10 أيام.

1: ضعى إصبعى السبابة أسفل الحافة الخارجية للحاجبين، ثم قم بتنعيم الأصابع برفق تحت عينيك وتوقف مؤقتًا عند الزوايا الداخلية لمدة 10 ثوانٍ.

2: استمر فى دائرة أسفل عينك وتوقف لمدة 10 ثوانٍ في كل مرة.

3: استمر فى التدليك لمدة دقيقة واحدة.