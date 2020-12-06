شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لليمون أبرزها دعم القلب والوقاية من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين سى والألياف والمركبات الغذائية الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والجسم وحمايتهم من الأمراض والفيروسات، كما أنه يعزز صحة القلب ويحافظ على صحة الكلى، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الليمون هى:

1: دعم صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث تم العثور على المركبات النباتية الموجودة فى الليمون وبالتحديد هسبريدين وديوسمين لخفض الكوليسترول.

2: تساعد في التحكم في الوزن

غالبًا ما يتم الترويج للليمون كغذاء لإنقاص الوزن، وهناك بعض النظريات حول سبب ذلك، إحدى النظريات الشائعة هى أن ألياف البكتين القابلة للذوبان فيها تتمدد فى معدتك، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ومع ذلك لا يأكل الكثير من الناس الليمون كاملاً ولأن عصير الليمون لا يحتوى على بكتين ، فإن مشروبات عصير الليمون لن تعزز الامتلاء بنفس الطريقة.

3: منع حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن كتل صغيرة تتشكل عندما تتبلور منتجات الفضلات وتتراكم فى كليتيك، وهى شائعة جدًا وغالبًا ما يصاب بها الأشخاص الذين يصابون بها بشكل متكرر.

وقد يساعد حامض الستريك فى منع حصوات الكلى عن طريق زيادة كمية البول وزيادة درجة الحموضة فى البول، ما يخلق بيئة أقل ملاءمة لتكوين حصوات الكلى.

4: حماية ضد فقر الدم

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شائع جدًا، يحدث ذلك عندما لا تحصل على ما يكفى من الحديد من الأطعمة التى تتناولها، يحتوى الليمون على بعض الحديد، لكنه يمنع فقر الدم بشكل أساسى عن طريق تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.

5: تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

قد يساعد اتباع نظام غذائى صحى غنى بالفواكه والخضروات فى الوقاية من بعض أنواع السرطان، ووجدت بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة الحمضية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

6 تحسين صحة الجهاز الهضمى

يتكون الليمون من نحو 10% من الكربوهيدرات، معظمها على شكل ألياف قابلة للذوبان وسكريات بسيطة.

الألياف الرئيسية فى الليمون هى البكتين، وهو شكل من الألياف القابلة للذوبان المرتبطة بفوائد صحية متعددة، ويمكن للألياف القابلة للذوبان تحسين صحة الأمعاء وإبطاء هضم السكريات والنشويات.