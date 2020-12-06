شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يبحث توطين التكنولوجيا فى المجالات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه الثانى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين فى المجالات المختلفة.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف مصر التنموية فى المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والصحة، والتخطيط الاقتصادى، والثقافة والآثار والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمى والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولى فى هذا المجال.

كما تناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، خاصة أنه، خلال الاجتماع، تمت الإشادة بجهود الحكومة فيما يخص الذكاء الاصطناعى والذى أدى إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزاً عالمياً فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى لتصبح فى المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة فى 2019، وعليه أكد المجلس على ضرورة دراسة المحاور المختلفة لهذا المؤشر لتحقيق تقدم أفضل فى العام المقبل خاصة أن الذكاء الاصطناعى هو إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، حيث يعد الذكاء الاصطناعى أحد العوامل المحفزة الرئيسية للتحول الرقمى فى مصر.