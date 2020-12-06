شكرا لقرائتكم خبر عن Xiaomi الصينية تطلق أحدث هواتفها من سلسلة Mi 10T والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة شاومى العالمية هاتفا جديدا بنسختين هما Mi 10T وMi 10T Pro، بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، ويعملان بمعالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 865، يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G،

بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت، وبطارية بسعة 5.000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 وات. يتوفر موبايل Mi 10T بسعة 8 + 128 جيجابايت بسعر 6.999 جنيه، بينما يتوفر الإصدار الآخر Mi 10T Pro بسعة 8 + 256 جيجابايت بسعر 8399 جنيها.