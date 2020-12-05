شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن تزيد من خطر إصابة النساء بكسور الورك فى سن متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الباحثون أن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض وحالات مختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم وتطور مرض السكري من النوع 2 وحتى بعض أنواع السرطان، وترتبط السمنة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بفيروس كورونا وهو المرض الذي تسبب في الوباء الحالي، ووجدت دراسة حديثة الآن أن السمنة يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بكسور الورك لدى النساء بعد سن اليأس، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

وبعد انقطاع الطمث، من المرجح أن تعاني النساء من هشاشة العظام ، وهي حالة تضعف العظام ، بسبب عدم وجود هرمونات معينة في الجسم ومع ذلك، فإن السمنة قد تزيد فقط من المخاطر العالية بالفعل، فالنساء البدينات أكثرعرضة للإصابة بكسر الورك قبل سن السبعين أكثرمن غيرهن.

وفقًا لدراسة حديثة، جمع الباحثون بيانات من أكثر من 12700 امرأة في فنلندا، وُلدن بين عامي 1932 و 1941 وتبعهن العمل البحثي لمدة 25 عامًا، ووجد باحثون من جامعة شرق فنلندا صلة بين مؤشر كتلة الجسم عند النساء في سن 58 ومخاطر تعرضهن لكسر في الورك قبل سن 70 كما درسوا العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم في سن 70 وخطر كسر الورك حتى العمر 80.

ووجدوا أن خطر الإصابة بكسر الورك يزداد مع تقدم العمر بين النساء ذوات الوزن الطبيعي، والوزن الزائد ، والنساء البدينات ومع ذلك ، فإن الخطر قبل سن 70 زاد بشكل أسرع عند النساء البدينات.

وقال الباحث توني ريككونن في بيان صحفي بالجامعة "بناءً على هذه الدراسة، من الواضح أن خطر حدوث كسر في الورك قبل سن السبعين هو الأعلى بشكل واضح لدى النساء البدينات وخاصة النساء البدينات اللواتي لديهن كثافة عظام أقل من المتوسط لاحقًا، بعد حوالي 75 عامًا من العمر، إن المخاطر تزداد بشكل أسرع في النساء النحيفات، حيث يبدو أن النساء المسنات على الحد الفاصل بين الوزن الطبيعي والوزن الزائد لديهن أقل المخاطر.

وجد الباحثون أنه في النساء البدينات، كان هناك خطر بنسبة 1 % للإصابة بكسر الورك قبل سن 67 بقليل ، بينما وصلت النساء ذوات الوزن الزائد إلى هذا المستوى من الخطر قبل سن 72، مقارنة بالنساء ذوات الوزن الزائد ، فإن النساء البدينات معرضات بنسبة 2 % لكسر الورك قبل 2.1 سنة من النساء ذوات الوزن الزائد ، و 4 % قبل 1.3 سنة تقل الفروق بين المجموعات مع تقدم العمر، وفي النساء البدينات ، كان معدل الوفيات المرتبطة بكسر الورك في غضون خمس سنوات بعد الكسر أعلى بنحو 1.5 مرة من النساء الأخريات.

لا تزال هشاشة العظام تمثل مشكلة صحية كبيرة لدى النساء الأكبر سناً، خاصة بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يساعد التمرين المنتظم والنظام الغذائي الصحي والحفاظ على وزن صحي في تقليل خطر الإصابة بالكسور.