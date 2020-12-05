شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور عام على كورونا ..17 خرافة وشائعة حول الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أساطير وأكاذيب عديدة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس كورونا، قد تجعلك تشعر بمزيد من التوتروالقلق خوفا من مدى ارتباط تلك الممارسات بانتقال العدوى وانتشار الإصابة خلال التعاملات اليومية، خاصة بعد تفاقم الإصابات في الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

وكشف تقرير صادر عن موقع Zee News، عن 17 أسطورة وحقيقة تتعلق بفيروس كورونا، وفقا لتقارير علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، حول مدى تأثير تلك العادات اليومية على اصابتك بالفيروس.

1.الفيتامينات والمكملات الغذائية ومدى قدرتها على علاج أعراض فيروس كورونا، حيث كشف التقرير أن لاتوجد علاقة بين فيتامينات cوD، ومدى قدرتها على التعافى من أعراض الفيروس ومضاعفاته الصحية.

2. من أكثر الأكاذيب التي انتشرت حول فيروس كورونا هو قدرة عقار الكلوروكين على علاج أعراض الفيروس، وهو العقار المستخدم في علاج الملاريا والذئبة الحمامية والتهاب المفاصل الروماتويدى، و وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فمازال نحتاج إلى مزيد من الأبحاث الحاسمة للتأكد من مدى قدرة هذا العقار على التعافي من الفيروس.

3. علاقة الأحذية بانتشار الفيروس، حيث يربط العديد من الأشخاص بين قدرة الأحذية على نقل العدوى إلى المنزل خاصة في حالة وجود أطفال ورضع داخل المنزل الذين يلهون على الأرضيات، ويشير التقرير إلى أن دخول الأحذية إلى المنازل تساعد على نقل النفايات وحملها داخل المنزل.

4. ارتداء الأقنعة خلال ممارسة الرياضة من أكثر الأمور التي تحيرك، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فأنه يجب على الأشخاص عدم ارتداء الأقنعة عند ممارسة الرياضة، لأن الأقنعة قد تقلل من القدرة على التنفس بشكل مريح، كما يمكن للعرق أن يتسلل للقناع مما يجعل التنفس صعبًا ويعزز نمو الكائنات الحية الدقيقة.

5. التعافى من الفيروس تعد من أكثر الأمور التي تسيطر على ذهن المصاب الذى يظن أنه سيكون معرض للإصابة مجددا، ويشير التقرير أنه وفقا للحالة المرضية والأعراض التي ظهرت على المصاب فبعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة ويمكنهم التعافي بمساعدة الرعاية الداعمة، وفى بعض الحالات تتطور إلى الإصابة بالسعال والحمى وصعوبة التنفس والحمى وهنا لابد من تلقى العلاج في إحدى المستشفيات.

6. انتشرت بعض الشائعات حول قدرة الكحول على التعافى من فيروس كورونا، لأكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية فأن شرب الكحول يزيد من فرص اصابتك ويصيبك من مشكلات صحية ومضاعفات عديدة.

7. الماسحات الحرارية ليس لديها القدرة على اكتشاف الإصابة بالفيروس، فهى تعد فعالة فقط في اكتشاف الأشخاص الذين يعانون من الحمى فقط، ولكنها لا يمكنها اكتشاف الأشخاص المصابين بـكورونا.

8. تناول الثوم لا يقى من الإصابة بالفيروس مثلما يشاع البعض، فلا توجد دراسة علمية تؤكد على قدرته من حمايتك من الإصابة حتى الوقت الراهن.

9. الفلفل الحار يحميك من الفيروس، فعلى الرغم من فوائد الفلفل الحار الصحية إلا أنه لا يمكنه الوقاية من فيروس كورونا أو علاجه.

10. الذباب والبعوض برئ من نقل الفيروس، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فلا يوجد دليل تشير إلى أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الذباب المنزلي أو البعوض، حيث ينتقل الفيروس عبر الرذاذ والسعال.

11. لاتوجد علاقة بين تناول الميثانول والحماية من الفيروس، حيث يستخدم في منتجات النظافة التي تسهم في قتل الفيروس على السطح والأرضيات، لكن تناوله لم يقضى على الفيروس داخل جسمك بل قد يشكل خطر شديد على الجسم وأعضائك الداخلية.

12. من أبرز الشائعات التي انتشرت مؤخرا كانت علاقة شبكات المحمول 5G على نقل الفيروس، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فأن الفيروسات لا يمكنها الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المحمول.

13. من أكثر الأساطير التي ارتبطت بالفيروس هو أن حرارة الشمس التي تزيد عن 25 درجة قد تحميك من الإصابة، وهذا ما نفته منظمة الصحة العالمية عن عدم وجود علاقة بين حرارة الشمس والاصابة.

14. الطقس البارد والثلج ليس له علاقة بالقضاء على فيروس كورونا، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فليس بمقدور الطقس البارد قتل الفيروس أو غيره من الأمراض.

15. الاستحمام بالماء الساخن لايحميك من الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية.

16. حبس انفاسك لمدة 10 ثوانى ليس علامة على اصابتك بفيروس كورونا أو عدمه، فكانت من أبرز الشائعات أن قدرتك على حبس أنفاسك لمدة ثوانى دون سعال قد يكون علامة على عدم اصابتك بالفيروس.

17. من أبرز الشائعات هو وجود عقاقير أو علاج مرخص لفيروس كورونا، لكن الحقيقة أنه لا يوجد علاج حتى الأن يعالج من الفيروس وكل العقاقير المستخدمة تعالج الأعراض والمضاعفات فقط.