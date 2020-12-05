شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: الميكروويف وسيلة لتعقيم الكمامة من كورونا وقتل الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أنه يمكن تعقيم بعض أقنعة الوجه من خلال وضعها فى ميكروويف عالى الطاقة بقوة 1800 وات لمدة 90 ثانية، ويمكن تنظيف أقنعة التنفس N95، التى يرتديها العاملون فى مجال الرعاية الصحية والتى تعتبر المعيار الذهبى للحماية من جزيئات فيروس كورونا المحمولة جواً باستخدام هذه التقنية.

وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية تظل المادة سليمة بينما يتم تقليل الفيروسات والبكتيريا إلى مستويات مقبولة، ويمكن أن يخضع قناع N95 الفردى للتعقيم بالميكروويف ثلاث مرات.

ومع ذلك فإن أقنعة الوجه الجراحية الزرقاء التى يرتديها أفراد الجمهور بشكل منتظم تفقد كل القدرة على تصفية الهباء الجوى وتكون عديمة الفائدة باتباع طريقة الميكروويف.

ويقول الباحثون إن القدرة السريعة على استخدام معدات الوقاية الشخصية الملوثة وجعلها قابلة للارتداء مرة أخرى قد تكون مفيدة إذا كان هناك نقص فى الأقنعة الجديدة.

وبحث العلماء فى طرق للسماح لأخصائى الرعاية الصحية بإعادة استخدام معدات الوقاية الشخصية فى حالة الطوارئ، وأظهرت الدراسات السابقة أنه يمكن قتل الفيروس التاجى بسهولة عن طريق البخار، لكن تأثير ذلك على السلامة الهيكلية للقناع لا يزال غير معروف.

لذلك وضع الباحثون القناع داخل معقم زجاجة الأطفال المملوءة بمائة أو 200 مل من الماء، عندما تضرب موجات الطاقة العالية من الميكروويف الماء يتحول إلى بخار، ما يؤدى إلى تعقيم القناع.

ويعرف الباحثون أن هذا يقتل فيروس كورونا لكنهم أرادوا معرفة ما إذا كان القناع نفسه يمكن أن يتعامل مع الإجهاد وما إذا كانت الطريقة يمكن أن تقتل البكتيريا التى توجد غالبًا أيضًا فى المستشفيات.