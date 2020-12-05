شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من خطورة «الحجامة» أثناء تناول هذا الدواء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذ الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة عمل الحجامة أثناء تناول دواء “الورفارين”.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير.. لا تعمل الحجامة وأنت تستخدم مسيل الدم الورفارين بالجرعه العلاجيه حيث قد يسبب ذلك نزيفاً للدم”.
وأضاف الدكتور خالد النمر، أن عمل الحجامة أثناء تناول دواء الورفارين، قد يسبب أيضا هبوط للضغط، فقر حاد في الدم.
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