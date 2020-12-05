توصية جديدة لارتداء الكمامة داخل المنزل..وتحذيرات من شتاء مميت

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 10 دقائق

بات ارتداء الكمامة أمرا ضروريا للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد ، خاصة في الأماكن العامة والمغلقة .

في توصية غير مسبوقة، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا “CDC”، بارتداء الكمامات داخل البيوت للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي التوصية الأخيرة مع عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتحذيرات من “شتاء مميت”.

وقالت “CDC” إنه ينبغي على الأميركيين ارتداء أقنعة الوجه داخل بيوت الآخرين، للوقاية من الفيروس، بحسب تقرير وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وأضافت “CDC” في توصيتها الأخيرة “الاستخدام الثابت والصحيح لأقنعة الوجه هو أمر استراتيجي للصحة العامة من أجل خفض نسبة انتقال العدوى التنفسية (كوفيد-19)”.

وقال التقرير إن ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي يعتبر أكثر الطرق تأثيرا لخفض إصابات فيروس كورونا، جنبا إلى جنب اللقاحات المنتظرة.

وعلى الرغم من اقتراب اللقاحات المضادة لكورونا من الاعتماد، إلا أن خبراء يرجحون أن يصل عدد الوفيات المرتبطة بـ “كوفيد-19” إلى 4 آلاف حالة يوميا في ظرف أسبوعين.

وترسم الأرقام الحالية للفيروس في الولايات المتحدة صورة قاتمة للوضع الصحي مع دخول فصل الشتاء، إذ سجلت البلاد في يوم الخميس فقط 2879 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة، الجمعة، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.

وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية ذاتها بلغ 2500 وفاة.