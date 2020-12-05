الضحك … أحدث الطرق للتعرف على السرطان!

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قد يصيب سرطان الرئة أي شخص دون ظهور علامات واضحة لفترة طويلة، حيث يمكن التعرف عليه بطريقة غير مباشرة، واكتشف العلماء حديثا طريقة قد تبدو غريبة لكن تساعد في الكشف عن سرطان الرئة وهي “الضحك”.

أشارت إلى ذلك “ديلي إكسبرس” نقلا عن الجمعية الأمريكية لأطباء الأورام.

أحد الأعراض الشائعة لهذا السرطان هو ألم الصدر الذي يزداد سوءًا مع الضحك. حيث يمكن أن يشير إلى انسداد في الرئتين، وتراكم السوائل، وتضخم الغدد الليمفاوية، والتورم.

بالإضافة إلى ذلك، يحذر الأطباء من أن الألم يمكن أن يزداد سوءًا مع التنفس العميق والسعال.

من بين الأعراض الشائعة الأخرى، يميز الأطباء السعال طويل الأمد، والنزيف المصاحب، وبحة في الصوت، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن غير المعقول، وضيق التنفس، والشعور بالتعب أو الضعف، وكذلك التكرار المستمر للأمراض المعدية مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

في حالة إصابة أعضاء أخرى، قد يعاني المريض من آلام في العظام وأعراض عصبية مثل الصداع وتنميل الأطراف ومشاكل في التوازن والنوبات وكذلك اصفرار الجلد والعينين وتضخم الغدد الليمفاوية.

قد يعاني المريض من انتفاخ في الأصابع وانتفاخ في المفاصل وكذلك انتفاخ في الصدر وألم شديد في الكتف يمتد إلى الذراع.

يصاب الشخص بضعف، ودوخة، وارتباك، مع نمو ورم بانكوست في الجزء العلوي من الرئة، وتدلي أو ضعف جفن واحد، وانخفاض في حدقة العين في إحدى العينين، وتوقف التعرق في جانب واحد من الوجه.

كما يحذر الأطباء، فإن العديد من هذه الأعراض متأصلة في أمراض أخرى. في الوقت نفسه ، يؤكد الأطباء أنه كلما تم اكتشاف السرطان في وقت مبكر، زادت احتمالية الشفاء منه.