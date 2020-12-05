أطباء ليبيا غاضبون.. مليشيات السراج تعتدي على الجيش الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت نقابة أطباء ليبيا هجومًا حادًا على حكومة فائز السراج، بسبب ما تتعرض له الأطقم الطبية من الاعتداء والاختفاء القسري، وحجز للحرية.

وقالت نقابة الأطباء الليبية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المليشيات المسلحة تتجاوز سلطات القانون وتستغل هشاشة المنظومة الأمنية وتعتدي على الأطقم الطبية وهم يقدمون خدماتهم الطبية لمن يحتاجون الرعاية الصحية، في ظل صمت واضح حتى عن إصدار البيانات من قبل ما يعرف بالمجلس الرئاسي ووزير داخلية حكومة الوفاق.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن غياب الردع والملاحقة الأمنية والقانونية وعدم جدية الإجراءات التي تتخذ ضد الجناة الذين دائما يفلتون من العقاب، يجعل من الاعتداء على الأطقم الطبية مسلسلا مكررا، ما يعرض حياة الطبيب للخطر.

وحذرت من أن حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية ستؤثر بشكل سلبي على أداء المنظومة الطبية وستعرض حياة المرضى للخطر، وستسهم في خلق بيئة طاردة للعناصر الطبية ويشجع على هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج.





وطالبت نقابة الأطباء السراج ووزير داخليته بسرعة التدخل وكشف ملابسات اختطاف الدكتور صديق بن دلة وتحديد مكان احتجازه وإطلاق سراحه وضمان عودته سالما لعمله وأهله وضبط الجناة وإيداعهم السجن.

كما طالبت بوضع خطة فورية لحماية الأطقم الطبية والمرافق الصحية لخلق بيئة عمل آمنة لتقديم الخدمات الطبية ووقف نزيف الكفاءات الوطنية إلى الخارج.

واختطفت مليشيا مسلحة تابعة لحكومة فائز السراج في العاصمة طرابلس، الخميس، الدكتور الصديق بن دلة، أحد أشهر جراحي العظام في ليبيا.

وقالت مصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الدكتور بن دلة كان عائدا من عمله بمستشفى الخضراء العام جنوبي طرابلس، إلا أنه فوجئ بمسلحين أجبروا سيارته على الوقوف بطريق 11 يونيو بالعاصمة طرابلس، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.





وتعد حوادث الاختطاف شائعة في العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة وتخضع لحماية الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة السراج، وتطال عمليات الاختطاف رجال القانون والسياسيين والصحفيين، والأطباء وغيرهم.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني، اختطفت مليشيا تعرف بـ"النواصي" تتبع وزارة الداخلية بحكومة السراج، مدنيين وصلوا إلى مطار طرابلس على متن رحلة جوية قادمة من مدينة بنغازي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اختطفت مليشيا تعرف بـ"ثوار طرابلس" منزل محمد بعيو المكلف من فايز السراج بإدارة إعلام حكومته واقتادته وولديه إلى أحد مرتكزاتها بالعاصمة الليبية.

وفي مايو/أيار الماضي، اختطفت مليشيا النواصي، رئيس مخابرات فايز السراج في طرابلس عبدالقادر التهامي، الذي توفي بعدها بساعات وسط تداول أنباء عن تعذيبه بعد اقتياده لمكان مجهول ثم إعلان وفاته بأزمة قلبية في وقت لاحق.