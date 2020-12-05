شكرا لقرائتكم خبر عن الـ FDA تصرح بجمع عينات تشخيصية لفيروس كورونا والإنفلونزا من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، بإجراء أول اختبار تشخيصي في المنزل لجمع عينات المرضى للكشف عن كل من فيروس كورونا، والإنفلونزا A و B

ووفقا للموقع الرسمي، أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اختبار Quest Diagnostics RC COVID-19 + Flu RT-PCR لاستخدام الوصفات الطبية، مع مجموعة أدوات التشخيص الذاتي لـ لكورونا والإنفلونزا، من قبل الأفراد الذين يشتبه في إصابتهم بعدوى فيروسية تنفسية متوافقة مع كورونا.

وبموجب طلب مقدم الرعاية الصحية، يمكن للمرضى جمع عينة في المنزل وشحنها إلى مختبر Quest Diagnostics لتحليلها باتباع الإرشادات المضمنة مع مجموعة أدوات الجمع الذاتي.



الموافقة على اختبار مجمع لكورونا والانفلونزا من FDA

ووفقا مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن إم هان قال: "يُعد تفويض اليوم لإجراء اختبار كورونا، بالإضافة إلى اختبار الإنفلونزا باستخدام عينات تم جمعها في المنزل خطوة مهمة نحو استجابة إدارة الغذاء والدواء على الصعيد الوطني لـ كورونا.

من خلال الإذن بهذا الاختبار، تساعد إدارة الغذاء والدواء في معالجة المعركة المستمرة ضد كورونا، أثناء منتصف موسم الأنفلونزا، وهو أمر مهم للكثيرين.

وأضاف العضو المنتدب، أنه بمسحة واحدة أو عينة واحدة، يمكن أن تكون الاختبارات المركبة المصرح باستخدامها مع العينات المجمعة في المنزل، تستخدم للحصول على إجابات للأمريكيين بشكل أسرع، في راحة وأمان نسبي في منازلهم، مما يسمح للمرضى بالاستمرار في الحجر الصحي أثناء انتظار النتائج، كما يمكن أن تقطع هذه الكفاءة شوطًا طويلاً في توفير المعلومات في الوقت المناسب للمرضى الذين يعانون من مرض تنفسي غير معروف ".