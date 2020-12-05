شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون اختبار دم يبحث عن 6 مؤشرات للإصابة بكورونا خلال ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل فيروس كورونا مصدر قلق للجميع، ويشغل الباحثين والمهنيين الصحيين، ويظل البحث عاملاً رئيسيًا فى تحقيق التشخيص السريع للمرض، وحدد مختبر مستشفى جامعة فيرجن ديل روسيو في إشبيلية بإسبانيا 6 مؤشرات حيوية تشير إلى احتمال إصابة المريض بفيروس كورونا.

وقدم باحثون من معهد الطب الحيوى في إشبيلية الإسباني (IBIS)، دراسة نشرت في مجلة Molecular NeuroIimunoendocrinology التى تحدد قيم 6 مؤشرات حيوية بيوكيميائية، تشير إلى أن المريض قد يكون مصابًا بفيروس كورونا، من خلال استخدام فحص الدم يقدم نتائج خلال 60 دقيقة.

وضع الباحثون الذين يقفون وراء الدراسة 6 معايير مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، المشتبه به باستخدام عدد الخلايا الليمفاوية في الدم وعدد الحمضات ومستويات الفيريتين ونزعة الهيدروجين اللاكتات والبروتين التفاعلى C وd-dimer في البلازما.



اختبار دم

واستوفى 91% من المرضى المصابين بكورونا، واحدًا أو أكثر من معايير العلامات الحيوية هذه، وبالتالي من الممكن استبعاد الإصابة بفيروس كورونا بدرجة عالية، لدى المرضى الذين لا يستوفون أى من هذه المعايير.

جميع المستشفيات لديها التسهيلات لاختبار هذه المؤشرات الحيوية باستخدام محللات سريعة وآلية (فى أقل من 60 دقيقة)، حيث يمكن أن تكون هذه المعايير المختبرية، جنبًا إلى جنب مع التاريخ الطبى واختبارات التصوير، مفيدة جدًا لفحص المرضى المشتبه فى إصابتهم بكورونا.

وفي هذه الدراسة تعاون الباحثون لإنشاء طريقة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد المرضى المصابين بـكورونا بحساسية 100% وخصوصية 100٪، وتم تطوير طريقة ثانية يمكنها اكتشاف المرضى الذين يعانون من تشخيص أكثر خطورة للمرض، ما يجعل من الممكن تحديد أولويات علاجهم وتقليل معدل الوفيات.