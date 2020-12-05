إليكم تأثير “المندرين ” على الجسم

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 19 دقيقة

يكثر تناول المندرين شناء وتعتبر الفاكهة الملكية في هذا الفصل الذي لا ينفصل عن الإنفلونزا، ويصنف المندرين من أكثر الفواكه لذة، فهي تجمع بين المذاقين الحلو والحامض، لكن ما هو تأثير هذه الفاكهة على الجسم؟

نصح خبراء تغذية، بتناول المندرين يوميا لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين “سي” بينما محتوى السعرات الحرارية فيه منخفض.

قالت أخصائية التغذية في المركز الوطني للبحوث الطبية للغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية فاطمة دجويفا “يمكن تناول أربع حبات من المندرين يوميا”.

بدورها قالت خبيرة التغذية، ورئيس المركز الاستشاري والتشخيصي “التغذية الصحية والرياضية” التابع للمركز الفيدرالي للبحوث للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، الطبيبة إيكاترينا بورلييفا، إلى أن المندرين يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ، مما يوصى به به للأشخاص الذين يحافظون على رشاقتهم.

وأوضحت بورلييفا أن المندرين يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين “سي”، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات “بي” وفيتامين “أي” والكاروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وغيرها.

ونصحت بورلييفا على تناول المندرين بخطوط بيضاء لاحتوائه على الألياف، الذي يساعد على امتصاص الكربوهيدرات، وأنه مفيد بشكل خاص لمرضى السكري.

وتابعت بورلييفا أن المندرين يساعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، في أغلب الأحيان، يحدث رد فعل تحسسي تجاه الزيوت الموجودة في قشر المندرين.

وختمت الأخصائية الروسية بالقول “بشكل عام، يمكن تناول المندرين على مدار اليوم، ولكن ليس على معدة فارغة ، يجب أن نتذكر أن كل شيء يجب أن يكون باعتدال”.