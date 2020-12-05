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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ التطعيم الجماعي ضد كورونا بلقاح سبوتنك-في والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
قال فريق العمل المعني بفيروس كورونا في موسكو إن العاصمة الروسية بدأت اليوم السبت توزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد لكوفيد-19 على 70 مستشفى وذلك في أول تطعيم جماعي ضد المرض في روسيا.
وقال فريق العمل إن اللقاح الروسي الصنع سيتاح أولا للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وجاء في رسالة نصية وردت في وقت مبكر اليوم السبت واطلعت عليها رويترز في هاتف مدرس بالمرحلة الابتدائية "أنت تعمل في مؤسسة تعليمية ولك أولوية أولى في لقاح كوفيد-19، مجانا".
وسجلت موسكو، وهي بؤرة التفشي في روسيا، 7993 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الليل ارتفاعا من 6868 حالة في اليوم السابق وهو معدل يومي أعلى بكثير من المعدل المسجل في أوائل سبتمبر وكان نحو 700 حالة في اليوم.
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