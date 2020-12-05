تصريح لمسؤول في الصحة البريطانية حول كورونا

السبت 5 ديسمبر 2020

صرح نائب كبير مسؤولي الصحة في بريطانيا، جوناثان فان تام، أن فيروس "كورونا" المستجد، سيستمر للأبد ولن يتم القضاء عليه أبدا، مؤكدا ضرورة تلقي اللقاح.



وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد قال الدكتور جوناثان فان تام، نائب كبير مسؤولي الصحة في بريطانيا: «لن نقضي أبداً على فيروس (كورونا)، وسيستمر المرض مع البشر إلى الأبد، إلا أن الإصابة بالفيروس قد تصبح موسمية».

إلا أن جوناثان أكد رغم ذلك على ضرورة تلقي البريطانيين اللقاح «إذا كانوا يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية»، حسب قوله.

وأوضح قائلا: «من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية قبل ظهور الوباء، وعدم التقيد باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه واستخدام معقم اليدين، ينبغي أن يتلقى المواطنون لقاح (كورونا)، فعندها قد تتخلى الحكومة عن هذه الإجراءات الاحترازية».

ولفت المسؤول البريطاني البارز إلى أن لقاح «فايزر» الذي أجازت الحكومة البريطانية استخدامه ينبغي أن يؤخذ على جرعتين ليوفر الحماية الكاملة، وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة المتحدة إلى 66.‏1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم (الخميس) بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتأتي تصريحات جوناثان هذه، عقب إعلان بلاده، أمس، عن موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وقالت إنه سيتم طرحه مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن المملكة المتحدة قد شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الاخيرة، حيث بلغت مجمل الإصابات إلى غاية الآن مليون و66 ألف حالة، وتسجيل 59 ألف و796 حالة وفاة.