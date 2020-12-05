انتخابات الكويت.. مشاركة كثيفة رغم تدابير "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الساعات الأولى للاقتراع البرلماني في الكويت نسبة مشاركة قوية في ظل تأثير جائحة كورونا على الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم السبت.

وشهدت الفترة الصباحية حضورا لافتا من السيدات حيث تسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق الانتخابي، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس.



وكشفت السلطات أن نسبة المشاركة حتى ظهر اليوم بلغت 15.49% بالدائرة الأولى و 18.86% بالدائرة الثانية، فيما بلغت نسبة المشاركة في الدائرة الثالثة 13.5% و19% في الدائرة الرابعة 14% الدائرة الخامسة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) اليوم عن رئیس اللجنة الأصلیة بالدائرة الثانیة المستشار خالد البصیري قوله إن بدایة الاقتراع تمیزت بمشاركة كبار السن بشكل منظم مع الالتزام التام بالتعلیمات الصحیة.





وأوضح أن جميع "من حضر للإدلاء بصوته كان ملتزما بتعليمات وزارتي الداخلية والصحة"، مؤكدا أن "الأمور تسير بشكل سلس ومنظم على الرغم من توافد أعداد كبيرة من الناخبين".

ومنذ إجراء أول انتخابات وفق نظام الصوت الواحد في دسمبر/ كانون أول 2012، لم تغب المرأة عن المقاعد الخضراء، فحضرت بثلاث نائبات في مجلس2012، وانخفض تمثيلها في مجلسي 2013 و2016 إلى عضوة واحدة، هي النائبة صفاء الهاشم التي تخوض الانتخابات مجدداً برفقة 28 مرشحة.





وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في الدوائر الانتخابیة الخمس للتصویت في انتخابات مجلس الأمة 2020 في ظل إجراءات صحية احترازية لمواجهة فیروس كورونا .

ويتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا فيما يحق لـ567694 ناخبا التصویت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ16.





وتجرى عملية التصويت وفق نظام الصوت الواحد وستتواصل حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.