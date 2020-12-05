شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال يزيد خطر الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يسبب فيروس كورونا أعراضا شبيهة بأعراض الإنفلونزا لدى الأشخاص المصابين، ويمكن أن يظهر فى أشكال شديدة، وفى الحالات الشديدة، يمكن أن يعانى المرضى من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، والتى يمكن أن تؤدى إلى الالتهاب الرئوى الذى يهدد الحياة، وفشل الأعضاء المتعددة، والصدمة الإنتانية، والموت.



هرمون الذكورة

هل هناك صلة بين مستويات هرمون التستوستيرون وحالات كورونا الشديدة

فى مقال نُشر مؤخرًا فى مجلة Medical Hypotheses وصف باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، العلاقة المباشرة بين مستويات هرمون التستوستيرون، والسيتوكينات الالتهابية، وتطور المرض، والنتائج الأسوأ لدى مرضى كورونا الذكور.

ويعتمد مسار دخول فيروس كورونا الأساسى عبر الأغشية المخاطية بالأنف، على استخدام مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، حيث تلعب مستقبلات الإنزيم دورًا رئيسيًا فى حماية الرئة والربط الفيروسى بهذه المستقبلات.

ونظرًا لأن مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين يتم التعبير عنه أيضًا فى خلايا موجودة بالخصية كمنتج أساسى، فإن هذا يؤثر على إفراز هرمون التستوستيرون لدى مرضى كورونا الذكور.

وقد أفادت التقارير أن مرضى كورونا، الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون قد طوروا أعراضًا شديدة تتطلب دعم جهاز التنفس الصناعى، بسبب ارتفاع مخاطر تلف الرئة.

عادةً ما يكون لدى الذكور مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون بنحو 7-8 مرات مقارنة بالإناث، وقد أظهرت الدراسات بالفعل أن كورونا يؤثر على الرجال أكثر بكثير مما يؤثر على النساء، حيث بلغ معدل الوفاة في الرجال ضعف معدل الوفيات لدى مرضى كورونا من الإناث.

تأثير انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى المرضى الذكور

يؤثر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى المرضى الذكور المصابين بأمراض خطيرة بشكل سلبى على عمل الخلايا البطانية ويعزز الاستجابة المناعية المعيبة، كما أنه يؤثر على القدرة على إزالة الفيروس، وبالتالى فإن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون فى الدم يعد مؤشرًا إنذاريًا ضعيفًا للمرضى الذكور المصابين بـ كورونا.

وبناءً على هذه النتائج، يفترض المؤلفون أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخطورة المرض والنتائج السريرية الأسوأ لدى مرضى كورونا الذكور.

أبلغت العديد من الدراسات عن العلاقة بين الانخفاض التدريجى فى مستويات هرمون التستوستيرون والمضاعفات الرئوية الخطيرة التى تؤدى إلى قبول وحدة العناية المركزة، والتهوية المساعدة، ونتائج مرضية أسوأ.

من ناحية أخرى يُقال إن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون يؤدى إلى تجلط الدم، وهو مظهر مميت آخر لمرضى كورونا، هذا يجعل تقييمًا نقديًا لمستويات هرمون التستوستيرون في الدم وأهميته في تطور مرض كورونا أمرًا بالغ الأهمية من أجل إعادة تقييم استراتيجيات العلاج.