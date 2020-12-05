شكرا لقرائتكم خبر عن بحث كوري: كورونا قد يصيبك خلال 5 دقائق على مسافة 6 أمتار والحل فى التباعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم بحث من كوريا الجنوبية، أنه يمكن أن تصاب بفيروس كورونا لمسافات تزيد كثيرًا عن المترين أثناء تواجدك في المطاعم على الرغم من اتباعك لقواعد التباعد الاجتماعي.

وتزعم الدراسة الجديدة وفقا لتقرير جريدة " mirror" البريطانية، أن الناس يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا من مسافة 20 قدمًا فقط " أي 6 أمتار"، خلال 5 دقائق فقط حتى بدون اتصال مع الآخرين.

يُعتقد عمومًا أن انتقال فيروس كورونا يحدث عبر مسافات أقصر بكثير، مما يؤدي إلى قاعدة التباعد الاجتماعي القياسية البالغة 2 متر المعتمدة في البلدان حول العالم.



اصابة كورونا فى المطاعم

لكن الدراسة الجديدة من كوريا الجنوبية تبحث كيف يمكن، في ظل ظروف محددة، أن ينتقل فيروس كورونا عبر مسافات أطول بكثير مما كان يعتقد سابقًا أنه ممكن لثلاث حالات محددة.

يستند البحث، الذي نُشر في مجلة العلوم الطبية الكورية " Korean Medical Science"، إلى 3 حالات تفشي المرض في البلاد ، بما في ذلك تفشي المرض في مطعم بلا نوافذ وسوء التهوية.

تم تسليط الضوء على التقرير الكوري من قبل عالم أوبئة أمريكي على Twitter الذي حذر قائلا: "لا توجد طريقة لجعل المطاعم آمنة، بما في ذلك تلك المباني الخارجية التي تكون داخلية بشكل أساسي" وشدد على أهمية ارتداء الأقنعة.

تشير الأرقام الرسمية للوفيات الوبائية في كوريا الجنوبية إلى أن البلاد كانت أفضل بكثير من المملكة المتحدة ، وجزء كبير من بقية الغرب، ووفقا لأخر التقارير، فقد شهدت كورويا 536 حالة وفاة و 36332 حالة إصابة منذ بدء تفشي المرض هناك مع أول إصابة في 20 يناير، ويقارن ذلك بأكثر من 60 ألف حالة وفاة و 1.67 مليون حالة في بريطانيا حتى الآن.



المطاعم وانتقال كورونا

بدأت الدراسة بعد أن ارتبط عدد من حالات كورونا في البلاد بنقل القطيرات لمسافات طويلة ، والتي تستحق مزيدًا من التحقيق، وفي حالة المطعم ، وجد أن تدفق الهواء بين الشخص المصاب بـ كورونا والشخص الذي أصيب به قد يكون قد لعب دورًا في الانتشار.