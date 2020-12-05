شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة داخل المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC" ضرورة ارتداء الأقنعة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وهذا يشمل ارتداءها فى المنزل أحيانًا فى حالات معينة، مثل إصابة أحد أفراد العائلة أو تعرضه لشخص مصاب بكورونا، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.





وأوضح CDC أن استخدام القناع، والتباعد الجسدى، وتجنب التجمعات وغسل اليدين، كلها يمكن أن تساعد فى السيطرة على انتشار الفيروس، وستسمح للأطفال بالعودة إلى المدرسة وإعادة فتح الأعمال.

وأضاف، فى توجيهاته، "الاستخدام المتسق والصحيح لأقنعة الوجه هو استراتيجية صحية عامة مهمة للحد من انتقال الجهاز التنفسي لكورونا لا سيما فى ضوء التقديرات التى تشير إلى أن ما يقرب من نصف الإصابات الجديدة تنتقل عن طريق أشخاص ليس لديهم أعراض".

وكتب هنري ووك وزملاؤه مارجريت هونين من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "تدعم الأدلة القاطعة الآن فوائد أقنعة الوجه القماشية للتحكم في المصدر (لحماية الآخرين)، وبدرجة أقل ، حماية مرتديها".

وقال فريق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن "الأقنعة تعمل بشكل جيد لدرجة أن بعض المجتمعات يجب أن تفكر في توزيعها بالمجان".

وكتب فريق مركز السيطرة على الأمراض في التقرير الأسبوعي للوكالة، "يجب وضع خطة على مستوى المجتمع لتوزيع أقنعة الوجه على مجموعات سكانية محددة، مثل أولئك الذين قد يواجهون عوائق أمام الوصول لها".

وأضافوا "نظرًا لأنه تم توثيق أعلى مخاطر انتقال العدوى بين جهات الاتصال المنزلية لمرضى كورونا ، فإن الحفاظ على سلامة الأسرة يتطلب التباعد الجسدي ، باستخدام استراتيجيات الصحة العامة الأخرى الملخصة هنا، وعلى وجه الخصوص، الاستخدام المتسق والصحيح لأقنعة الوجه (خارج المنزل) الأسرة وفي بعض الظروف داخل المنزل) لمنع إدخال وانتقال فيروس كورونا ".

وأضاف الفريق، "للحفاظ على إمدادات أجهزة التنفس N95 للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المستجيبين الطبيين الأوائل، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بأقنعة قماشية غير محفورة متعددة الطبقات أو أقنعة غير طبية يمكن التخلص منها للاستخدام المجتمعي".

داخل المنازل ، يجب استخدام أقنعة الوجه عندما يصاب أحد أفراد الأسرة أو تعرض مؤخرًا لكورونا. "

وأضافوا أنه "على الرغم من صعوبة فصل تأثير التباعد الجسدي عن التدخلات الأخرى، فقد قدرت إحدى الدراسات أن التباعد الجسدي أدى إلى انخفاض متوسط ​​عدد الاتصالات اليومية بنسبة تصل إلى 74٪".

قال مركز السيطرة على الأمراض إن التباعد الجسدي المتسق يمكن أن يوقف الانتشار.

لاحظ فريق CDC أن المطاعم والفعاليات المزدحمة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص وكتبوا أن "التعرض في الأماكن المغلقة غير الضرورية والأماكن الخارجية المزدحمة تشكل خطرًا يمكن الوقاية منه لجميع المشاركين".

وأضافوا "الأماكن الداخلية ، حيث لا يتم الحفاظ على المسافات والاستخدام المتسق لأقنعة الوجه غير ممكن (على سبيل المثال ، تناول الطعام في المطعم)، تم تحديدها على أنها سيناريوهات عالية الخطورة بشكل خاص.

وقد تم أيضًا ربط الأحداث المزدحمة في الأماكن الخارجية بانتشار كورونا، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب عزل تأثير الأحداث الخارجية المزدحمة عن التفاعلات الاجتماعية الداخلية ذات الصلة ".