نسف الدهون نهائياً بطريقة رجيم الشوفان والحليب 

من اجل حرق الدهون من المهم اولاً واخيراً اعتماد نظام غذائي صحي يقوم على تناول الاطعمة الصحية اي التي تخلو من المواد الضارة مثل الدهون والسكريات مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم اسبوعياً. كذلك يمكن اللجوء الى بعض الحميات السريعة التي يستغرق تطبيقها مدة قصيرة والتي تساهم في نسف الدهون بسبب احتوائها على مكونات فعالة. ومنها حمية الشوفان والحليب التي يمكن اتباعها بطريقتين.

يمكن نسف الدهون بفعالية من خلال اتباع هذا الرجيم علماً انه يمكن فعل هذا بطريقتين، لمدة 3 ايام او لمدة 20 يومياً على ان يتم الالتزام ببعض القواعد.

- يمكن خلال الفطور اضافة القليل من الشوفان الى الحليب او الزبادي قليل الدسم.

- اثناء الغداء يمكن ايضاً اضافة نصف كوب صغير من بودرة الشوفان الى الاطباق.

- اما خلال العشاء فمن الممكن تناول الدجاج او السمك او اللحم المشوي من دون دهون مع الخضار المشوية واطباق اخرى صحية.

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برنامج رجيم الـ3 ايام

اليوم الاول

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الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم، نصف كوب صغير من الشوفان، ثمرة من فاكهة موسمية.

الغداء. نصف كوب صغير من بودرة الشوفان، حبة موز، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. نصف كوب صغير من بودرة الشوفان، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، طبق من شوربة من دون دسم او من السلطة.

اليوم الثاني

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الفطور. نصف كوب صغير من بودرة الشوفان، كوب من حليب قليل الدسم، رشة قرفة وحبة تفاح.

الغداء. كوب من قطع فاكهة موسمية، نصف كوب من الزبادي غير المحلى، ملعقتا طعام من بودرة الشوفان.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار، 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

اليوم الثالث

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الفطور. نصف كوب من بودرة الشوفان مع كوب من حليب من دون دسم وحبة من فاكهة موسمية.

الغداء. 3 ملاعق طعام من بودرة الشوفان، ثمرة موز، نصف كوب من حليب قليل الدسم، طبق سلطة.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار مع ملعقتي طعام من بودرة الشوفان وقطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق او المشوي.



الطريقة الثانية لإنقاص الوزن في 20 يوماً

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من الممكن نسف الدهون وخسارة 8 كيلوغرامات في 20 يوماً فقط في حال تم اتباع رجيم الشوفان والحليب لمدة 20 يوماً.

الفطور. كوب من الشوفان مع الحليب والمكسرات النيئة والفواكه المجففة.

الغداء والعشاء. يمكن في هذه الحالة اضافة الشوفان على شكل بودرة او بذور الى مختلف الاطباق مثل الشوربة والسلطة مع تناول الاطعمة المشوية والفواكه الموسمية. كما من المهم تعلم تحضير شوربة الشوفان الصحية التي تساعد على نسف الدهون ايضاً.

المقادير

كوب من دقيق او بودرة الشوفان

ملعقة وسط من زيت الزيتون

شرحات 3 حبات متوسطة الحجم من الطماطم

3 ملاعق طعام من البصل المفروم

حبة ثوم

3 اكواب من الماء

رشة من الكزبرة واخرى من الملح

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الخطوات



1 يوضع الزيت على النار حتى يصبح دافئاً ويضاف اليه الشوفان مع التحريك.

2 في وعاء آخر يتم وضع البصل والثوم والطماطم وكوب من الماء والكزبرة على النار.

3 يتم تقليب المكونات حتى تنضج.

4 يضاف هذا الخليط إلى الشوفان مع كوبي ماء.

5 يترك الخليط على النار حتي الغليان.

6 تضاف رشة من الملح وتوضع الشوربة على نار هادئة لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة. ويمكن تناولها ضمن برنامج رجيم الحليب والشوفان الفعال لنسف الدهون.





