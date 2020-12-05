شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحدث نوبة ارتفاع ضغط الدم وما خطورتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم يعرف باسم "القاتل الصامت" لأنه لا توجد له أعراض واضحة ويعاني الكثير من الناس من مشكلة ارتفاع ضغط الدم منذ سنوات دون علمهم بذلك، قد يكون هذا خطيراً جدًا، خاصة بالنسبة للمعرضين لنوبة ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم المستمر من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في هذا التقرير نتعرف على نوبة ارتفاع ضغط الدم وخطورتها وفقا لموقع "تايمز اوف انديا".

ما هي نوبة ارتفاع ضغط الدم؟

نوبة ارتفاع ضغط الدم هي حالة تزداد فيها قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية إلى مستوى خطير يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم هو حالة مزمنة يمكن السيطرة عليها بالأدوية وتغيير نمط الحياة وله العديد من المخاطر الصحية عند تركه خارج نطاق السيطرة يسبب:

-السكتة الدماغية

-فقدان الوعي

-فقدان الذاكرة

-النوبة القلبية

-تلف العين والكلى

-الذبحة الصدرية (ألم الصدر غير المستقر)

-الوذمة الرئوية (السوائل في الرئتين)

قراءة ضغط الدم

من الضروري معرفة كيفية قراءة ضغط الدم يُقاس ضغط الدم كرقمين، الانقباضي (الرقم العلوي) والضغط الانبساطي (الرقم السفلي) ويقاس بالمليمتر الزئبقي (مم زئبق) وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، هناك خمس فئات لضغط الدم.

-عادي: أقل من 120/80 ملم زئبق

-مرتفع: يتراوح من 120 إلى 129 ملم زئبق انقباضي وأقل من 80 ملم زئبق انبساطي.

-مرحلة ارتفاع ضغط الدم 1: تتراوح من 130 إلى 139 ملم زئبق انقباضي أو 80 إلى 89 ملم زئبق انبساطي.

-المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: باستمرار عند 140 مم زئبق الانقباضي أو 90 مم زئبق الانبساطي أو أعلى.

-نوبة ارتفاع ضغط الدم: القراءة التي تكون أعلى من 180/120 ملم زئبق.

في حالات ارتفاع ضغط الدم ، تلتهب الأوعية الدموية وقد تتسرب السوائل أو الدم ونتيجة لذلك ، يجد القلب صعوبة في ضخ الدم بشكل فعال ، مما يؤدي إلى سكتة قلبية أو نوبة قلبية.

نوعان من نوبة ارتفاع ضغط الدم

نوبة ارتفاع ضغط الدم هي في الأساس نوعان - إلحاح ارتفاع ضغط الدم وطوارئ ارتفاع ضغط الدم تتطلب كلتا الحالتين عناية طبية فورية لتقييم خطر تلف الأعضاء ووضع خطة عمل مناسبة.

ارتفاع ضغط الدم العاجل: إذا كان ضغط الدم لديك هو 180/120 أو أعلى ولكنك لا تعاني من أي أعراض مرتبطة به مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو آلام الظهر أو التنميل / الضعف أو تغيرات في الرؤية أو صعوبة التحدث ، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة حالة عاجلة لارتفاع ضغط الدم انتظر لمدة 5 دقائق وخذ قراءة أخرى. في الحالات المستعجلة ، يقوم الأطباء عادة بتغيير الدواء لخفض ضغط الدم.

-ارتفاع ضغط الدم الطارئ: إذا كانت قراءة ضغط الدم لديك هي 180/120 أو أكثر ، بالإضافة إلى أنك تعاني من أعراض مثل ألم الصدر ، وضيق التنفس ، وآلام الظهر ، والتنميل / الضعف ، وتغير في الرؤية ، أو صعوبة في التحدث ، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة طوارئ ارتفاع ضغط الدم لا تضيعوا أي دقيقة في مثل هذه الحالة واذهب على الفور إلى الطوارئ.

من هم أكثر عرضة لنوبة ارتفاع ضغط الدم

وفقًا للبيانات ، يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بأزمة ارتفاع ضغط الدم من النساء يزيد العمر والسكري ومستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم وأمراض الكلى المزمنة من مخاطر حالات الطوارئ المتعلقة بارتفاع ضغط الدم.