شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين لتقوية "الركبة" فى دقائق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من ألم شديد فى الركبة مما يؤثر على الحركة والمشى وعدم القدرة على الوقوف، أظهرت بعض الدراسات أن تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، مثل عضلات الفخذ ، وأوتار الركبة ، أمر ضروري لتحسين وظائف الركبة ومرونتها وقوتها في كثير من الأحيان ، إذا كان هناك ألم في منطقة واحدة من الجسم ، مثل الركبة ، فإن تقوية المناطق الموجودة أعلى وتحت الألم يساعد على استقرار النقطة المحورية وإعادة بناء القوة .

وحسب ما ذكرته الـ cnn فإن التدريبات أو الحركات الشديدة ليست ضرورية دائمًا لبناء القوة ؛ بدلاً من ذلك نصح الخبراء بالتركيز على الحركات الواعية والدقيقة والتقلصات العضلية لإشراك العضلات والأوتار والأربطة المحيطة بمفصل الركبة وتثبيتها لتطوير نظام دعم قوي.

وهناك بعض التمارين لتقوية عضلات الركبة فى 5 دقائق فقط وهى:

1:رفع الساق

يقوي هذا التمرين عضلات الفخذ ، وهي العضلة الكبيرة في مقدمة الفخذ ، ويثبّت مفصل الركبة في مكانها من خلال الحركة.

قف وقدميك بعرض الوركين وضع يديك على وركيك لتحقيق التوازن، ثم أشر بالقدم اليمنى أمامك ، وحافظ على استقامة ساقيك ، واضغط على الرباعية.

2:الثني في أوتار الركبة

يعمل هذا الثني المطرقي على تشغيل الجزء الخلفي من الساقين ، مما يساعد على استقرار الجزء الخلفي من مفصل الركبة وكذلك تحسين الحركة في الجزء الأمامي من الساق، إنه يعمل على أوتار الركبة ، وهي العضلة المقابلة للرباعية ، والتي تعمل في رفع الساق الواقفة.

3:القرفصاء الجدار

إذا ابتعدت عن الحائط ، فستؤدي تمرين القرفصاء بشكل منتظم ومع ذلك ، يعمل الجدار كدعم لتخفيف القليل من الضغط عن الركبتين ، ولكنه لا يزال يتطلب مفصل الركبة لأداء حركة وظيفية، يتطلب الوقوف والجلوس محاذاة مناسبة للوركين والركبتين والكاحلين ، وهذا التمرين يعد الجسم للقيام بذلك.

قف وقدميك بعرض كتفيك، اخطو بقدميك على بعد بضعة أقدام من الحائط ، وانحن للخلف على الحائط بأعلى ظهرك قم بثني الركبتين وأنزل نفسك على الحائط بحيث يكون أعلى ظهرك ووسط ظهرك وأسفل ظهرك على الحائط.

4:رفع الكعب

يجب أن تكون أسفل الساقين والكاحلين قويتين من أجل دعم وتقوية مفصل الركبة. من خلال العمل على الجزء الأمامي من أسفل الساقين والجزء الخلفي من أسفل الساق ، تضطر العضلات والأوتار التي تمتد من مفصل الركبة إلى مفصل الكاحل إلى الانخراط في الحركة وتثبيتها لمنعك من السقوط.

قف وقدميك بعرض الوركين واليدين على وركيك. حرك وزنك للأمام على أصابع قدميك واصعد على أطراف أصابعك عن طريق تحريك بطة الساق.

5:مصاعد الساق الداخلية الفخذ

يعمل هذا التمرين على تثبيت الساق الداخلية وتقوية الحيز الأوسط أو الجزء الداخلي لمفصل الركبة، قف وقدميك بعرض الوركين واليدين على وركيك ، ووجه القدم اليمنى أمامك. ثم اعبر قدمك اليمنى على جسمك باتجاه اليسار قم بتدوير الساق خارجيًا اضغط على الرباعية لسحب الرضفة لأعلى ثم ارفع ساقك للأعلى بمقدار قدم واحدة وأقل.