شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الزنك للصحة والمناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الزنك واحدا من أبرز العناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى، وهو من العناصر النادرة، ويمكن أن يجعل نقص الزنك الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهو مسئول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان، ويساعد على تحفيز نشاط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف، وحسب ما ذكره الموقع فإن ابرز فوائد الزنك على صحة الجسم هى:

1: الزنك وتنظيم وظائف المناعة

وفقًا للمجلة الأوروبية لعلم المناعة، يحتاج جسم الإنسان إلى الزنك لتنشيط الخلايا اللمفاوية التائية (الخلايا التائية)، وتساعد الخلايا التائية الجسم بطريقتين وهما"ضبط وتنظيم الاستجابات المناعية،".مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية

2:الزنك لعلاج الإسهال

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتسبب الإسهال في مقتل 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام، و قد تساعد حبوب الزنك في تقليل الإسهال.

3: تأثيرات الزنك على التعلم والذاكرة

اقترحت الأبحاث التي أُجريت في جامعة تورنتو ونشرت في مجلة Neuron أن للزنك دورًا حاسمًا في تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض ، مما يؤثر على كيفية تكوين الذكريات وكيفية تعلمنا.

4: الزنك لعلاج نزلات البرد

تم العثور على مستحلبات الزنك لتقصير مدة نوبات البرد بنسبة تصل إلى 40 في المائة في دراسة نشرت في مجلة الطب التنفسي المفتوح .

وبالإضافة إلى ذلك، في مدينة كوتشران الاستعراض خلص إلى أن اتخاذ "الزنك (معينات أو شراب) مفيد في تقليل مدة وشدة البرد شيوعا في الأشخاص الأصحاء، عندما تؤخذ خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض."

5:دور الزنك في التئام الجروح

يلعب الزنك دورًا في الحفاظ على سلامة البشرة وبنيتها، وغالبًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من الجروح أو القرحة المزمنة من نقص التمثيل الغذائي للزنك وانخفاض مستويات الزنك في الدم، غالبًا ما يستخدم الزنك في كريمات الجلد لعلاج طفح الحفاضات أو تهيج الجلد الأخرى.

خلصت دراسة سويدية حللت الزنك في التئام الجروح إلى أن "الزنك الموضعي قد يحفز التئام قرحة الساق من خلال تعزيز إعادة الاندمال بتشكل النسيج الظهاري وتقليل الالتهاب ونمو البكتيريا. عندما يتم تطبيق الزنك على الجروح ، فإنه لا يصحح فقط عجز الزنك الموضعي بل يعمل دوائيًا أيضًا ".

6: الزنك يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوريغون أن تحسين حالة الزنك من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية، فمن المعروف منذ عقود أن للزنك دورًا مهمًا في وظيفة المناعة تم ربط النقص بزيادة الالتهاب في الأمراض المزمنة وإطلاق عمليات التهابية جديدة.

8: الزنك لمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)

يمنع الزنك الضرر الخلوي في شبكية العين ، مما يساعد في تأخير تطور AMD وفقدان البصر.

9: الزنك والخصوبة

ربطت العديد من الدراسات والتجارب بين سوء حالة الزنك وانخفاض جودة الحيوانات المنوية على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات في هولندا أن الأشخاص لديهم عدد أكبر من الحيوانات المنوية بعد مكملات كبريتات الزنك وحمض الفوليك،و في دراسة أخرى ، خلص الباحثون إلى أن تناول الزنك السيئ قد يكون عامل خطر لنوعية الحيوانات المنوية وعقم الذكور .