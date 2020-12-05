شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الكلى عامل الخطر الرئيسى أمام الاستشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل سجلات Geisinger الصحية الإلكترونية الأمريكية أن مرض الكلى المزمن هو عامل الخطر الرئيسي للاستشفاء من فيروس كورونا، حيث درس الفريق البحثى سجلات صحية لـ 12971 فردًا تم اختبارهم لـفيروس كورونا من بين هذه المجموعة، كان 1604 من المصابين بالفيروس ، وتطلب 354 دخولًا إلى المستشفى.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قام الفريق بتحليل السجلات الخاصة بالارتباط بين الحالات السريرية المحددة، بما في ذلك أمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأيض ، ودخول المستشفى للإصابة بكورونا بشكل عام ، كان مرض الكلى المزمن أكثر ارتباطًا بدخول المستشفى ، وكان احتمال دخول مرضى كورونا الذين يعانون من مرض الكلى في نهاية المرحلة 11 مرة أكثر من المرضى غير المصابين بأمراض الكلى.

ووفقا للتقرير قد حددت الدراسات السابقة مجموعة متنوعة من الحالات الصحية المرتبطة بزيادة خطر الاستشفاء المرتبط بـكورونا ، بما في ذلك مرض السكري وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة، المهم هنا هو حجم المخاطر المرتبطة بأمراض الكلى، قال أليكس تشانغ ، دكتوراه في الطب ، أخصائي أمراض الكلى في Geisinger لأبحاث صحة الكلى.

وأضاف تشانغ: "تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بـكورونا في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وغيرها من الحالات عالية الخطورة".

لم تتضح بعد كيف تزيد الحالات الطبية الأساسية من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بكورونا ومع ذلك ، تشير الدراسة إلى أن الإجهاد الفسيولوجي الناجم عن الاستجابة الالتهابية المفرطة لعدوى كورونا يمكن أن يزعزع استقرار الأعضاء التي أضعفت بالفعل بسبب مرض مزمن ، أو أن إصابة العضو من الفيروس يمكن أن تكون بمثابة "إصابة ثانية" لهذه الأعضاء وكتب الفريق: "بما يتفق مع هذه الفرضية ، فإن الكلى والقلب من بين الأنسجة التي تحتوي على أعلى تعبير لـ ACE2 ، وهو مستقبل فيروس كورونا بالجسم.